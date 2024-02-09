В Одессе раздались взрывы
В Одессе вечером, 9 февраля, прогремели мощные взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, глава Одесской ОВА Олег Кипер и спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
Взрывы в Одессе
Информация о взрыве в Одессе появилась около 21:41. По словам Братчука, работает ПВО.
Сейчас карта тревог выглядит так:
"Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя", — подчеркнул Кипер.
В Воздушных сила ВСУ сообщали, что российские оккупанты запустили беспилотники, которые двигались в направлении Одесской и Николаевской областей.
Напомним, оккупанты после полуночи 9 февраля нанесли несколько ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре Змиевской громады в Харьковской области. В результате вражеской атаки ранения получил один человек.
Также российские войска в четверг, 8 февраля, осуществили массированный ракетный обстрел Селидово на Донетчине. В результате вражеской атаки жилые дома потерпели значительные разрушения и пострадали семь человек, один погиб.
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