В Одессе раздались взрывы

Работа ППО. Фото: ОК "Север"

В Одессе вечером, 9 февраля, прогремели мощные взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, глава Одесской ОВА Олег Кипер и спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Информация о взрыве в Одессе появилась около 21:41. По словам Братчука, работает ПВО.

Сообщение Братчука. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

"Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя", — подчеркнул Кипер.

Пост Кипера. Фото: скриншот

В Воздушных сила ВСУ сообщали, что российские оккупанты запустили беспилотники, которые двигались в направлении Одесской и Николаевской областей.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты после полуночи 9 февраля нанесли несколько ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре Змиевской громады в Харьковской области. В результате вражеской атаки ранения получил один человек.

Также российские войска в четверг, 8 февраля, осуществили массированный ракетный обстрел Селидово на Донетчине. В результате вражеской атаки жилые дома потерпели значительные разрушения и пострадали семь человек, один погиб.