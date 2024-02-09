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В Одессе раздались взрывы

9 февраля 2024 21:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Одессе раздались взрывы
Работа ППО. Фото: ОК "Север"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Одессе вечером, 9 февраля, прогремели мощные взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, глава Одесской ОВА Олег Кипер и спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Информация о взрыве в Одессе появилась около 21:41. По словам Братчука, работает ПВО.

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Сообщение Братчука. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

"Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя", — подчеркнул Кипер.

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Пост Кипера. Фото: скриншот

В Воздушных сила ВСУ сообщали, что российские оккупанты запустили беспилотники, которые двигались в направлении Одесской и Николаевской областей.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты после полуночи 9 февраля нанесли несколько ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре Змиевской громады в Харьковской области. В результате вражеской атаки ранения получил один человек.

Также российские войска в четверг, 8 февраля, осуществили массированный ракетный обстрел Селидово на Донетчине. В результате вражеской атаки жилые дома потерпели значительные разрушения и пострадали семь человек, один погиб.

Одесса
война
взрыв
обстрелы
воздушная тревога

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