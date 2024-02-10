Нічний терор — Гуменюк назвала кількість постраждалих

Наслідки нічної атаки. Фото: Одеська прокуратура

У ніч на суботу ворог тричі спрямовував безпілотники типу "Shahed-131/136" на Одеську область. Всі БпЛА були успішно знищені протиповітряною обороною, але унаслідок падіння уламків постраждало четверо людей.

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Читайте також:

"Силам протиповітряної оборони вдалося знищити всі дев'ять ворожих дронів, за першу хвилю атаки, але уламки одного з них спричинили пошкодження об'єктам у припортовій інфраструктурі. Одна людина отримала поранення в результаті цієї атаки. Наступні хвилі атак були спрямовані на район Подунав'я. Ворог також атакував припортову інфраструктуру. За попередніми даними, поранені ще троє людей", — зазначила військова.

Зазначимо, у Повітряних силах розповіли, що під час нічної атаки над Одеською та Харківською областями українська ППО збила 23 із 31 "шахеда".

За повідомленнями очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, першу хвилю дронів росіяни спрямували саме по Одесі. Всі "шахеди" знищили наші підрозділи протиповітряної оборони.

"Уламками одного зі збитих БпЛА пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури, осколкове поранення отримав один з працівників підприємства", — написав очільник.

Крім того, другу і третю хвилі атак ворог спрямовував по припортовій інфраструктурі Подунав’я. Постраждали троє людей, співробітники припортових підприємств. За повідомленнями очільника ОВА, чоловіки отримали чисельні осколкові поранення та мінно-вибухові травми. Всі госпіталізовані. Один із постраждалих у важкому стані.

Додамо, що Одеська прокуратура уже почала розслідування за фактом дронового удару по цивільній та припортовій інфраструктурі регіону. Прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів, у яких постраждали люди.

Нагадаємо, протягом ночі ворог тероризував південні регіони дроновими атаками. За три хвилі росіяни запустили понад двадцять "Shahed-131/136". Всі вони були збиті силами протиповітряної оборони. На жаль є попадання уламків.