Ночной террор — Гуменюк назвала количество пострадавших

Последствия ночной атаки. Фото: Одесская прокуратура

В ночь на субботу враг трижды направлял беспилотники типа "Shahed-131/136" в Одесскую область. Все БПЛА были успешно уничтожены противовоздушной обороной, но в результате падения обломков пострадали четыре человека.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все девять вражеских дронов, за первую волну атаки, но обломки одного из них повлекли повреждение объектам в припортовой инфраструктуре. Один человек получил ранения в результате этой атаки. Следующие волны атак были направлены на район Подунавья. Враг также атаковал припортовую инфраструктуру. По предварительным данным, ранены еще три человека", — отметила военная.

Отметим, в Воздушных силах рассказали, что во время ночной атаки над Одесской и Харьковской областями украинская ПВО сбила 23 из 31 "шахеда".

По сообщениям главы Одесской ОВА Олега Кипера, первую волну дронов россияне направили именно по Одессе. Все "шахеды" уничтожили наши подразделения противовоздушной обороны.

"Обломками одного из сбитых БПЛА повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры, осколочное ранение получил один из работников предприятия", — написал глава.

Кроме того, вторую и третью волны атак враг направлял по припортовой инфраструктуре Подунавья. Пострадали три человека, сотрудники припортовых предприятий. По сообщениям главы ОВА, мужчины получили многочисленные осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Все госпитализированы. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

Добавим, что Одесская прокуратура уже приступила к расследованию по факту дронового удара по гражданской и припортовой инфраструктуре региона. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов, в которых пострадали люди.

Напомним, в течение ночи враг терроризировал южные регионы дроновыми атаками. Через три волны россияне запустили более двадцати "Shahed-131/136". Все они были сбиты силами противовоздушной обороны. К сожалению есть попадание обломков.