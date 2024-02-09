Ворог посилив атаку дронами-камікадзе на півдні — яка мета

Проліт у небі безпілотників. Фото: АР

Після тривалої паузи, ворог знову поновив щонічні атаки ударних дронів-камікадзе на півдні. Це може свідчити про те, що росіяни знайшли нову безпечну для себе базу для їхнього запуску в окупованому Криму.

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Ворог намагається випробовувати різні засоби, щоб розвідати схему протиповітряної оборони, протидіяти їй, виснажувати і зрештою уразити обʼєкти, які вони запланували", — сказала Гуменюк.

При цьому речниця "Півдня" наголосила, що кількість озброєння під час таких атак не завжди важлива, адже головне — маневри. Однак Сили оборони готові до відбиття атак.

Інтенсивність морських операцій РФ

Гуменюк зазначила, що через потоплення ракетного катера "Івановця" та шторм, ворог не може відновити повноцінну присутність у морі. Через це росіянам не вдається останнім часом безпечно проводити розвідку, що відображається на якості масованих атак з півдня.

Нагадаємо, сьогодні, 9 лютого, у Чорному морі збільшилася кількість російських кораблів. Після припинення шторму, ворог поновив чергування біля узбережжя РФ.

Також ми зазначили, що Росія активно продовжує чинити тиск на цивільне населення, вчергове погрожуючи висадкою десанту в Одеській області. Наразі в окупантів немає ресурсів для проведення такої масштабної інформації.