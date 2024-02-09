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Враг усилил атаку дронами-камикадзе на юге — какова цель

9 февраля 2024 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Враг усилил атаку дронами-камикадзе на юге — какова цель
Пролет в небе беспилотников. Фото: АР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

После длительной паузы, враг снова возобновил ежедневные атаки ударных дронов-камикадзе на юге. Это может свидетельствовать о том, что россияне обнаружили новую безопасную для себя базу для их запуска в оккупированном Крыму.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Враг пытается испытывать разные средства, чтобы разведать схему противовоздушной обороны, противодействовать ей, истощать и в конце концов поразить объекты, которые они запланировали", — сказала Гуменюк.

При этом пресс-секретарь "Юга" подчеркнула, что количество вооружения во время таких атак не всегда важно, ведь главное — маневры. Однако Силы обороны готовы к отражению атак.

Интенсивность морских операций РФ

Гуменюк отметила, что из-за потопления ракетного катера "Ивановца" и шторма, враг не может восстановить полноценное присутствие в море. Поэтому россиянам не удается в последнее время безопасно проводить разведку, отражающуюся на качестве массированных атак с юга.

Напомним, сегодня, 9 февраля, в Черном море увеличилось количество российских кораблей. После прекращения шторма враг возобновил дежурство у побережья РФ.

Также мы отметили, что Россия активно продолжает оказывать давление на гражданское население, в очередной раз угрожая высадкой десанта в Одесской области. Пока у оккупантов нет ресурсов для проведения такой масштабной информации.

Одесса
война
Крым
Черное море
Одесская область
Новости Одессы
Наталия Гуменюк
дроны

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