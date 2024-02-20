На восстановление Одесчины нужно до 5 миллиардов долларов — Правительство Украины опубликовало отчет

Поврежден Спасо-Преображенский собор. Фото: Новини.LIVE

Одесская область продолжает страдать от последствий враждебных действий РФ. На восстановление инфраструктуры Одесщины требуется не менее одного миллиарда долларов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Правительство Украины вместе с Группой Всемирного банка, Европейской Комиссией и ООН опубликовали отчет об обновленной совместной оценке убытков и потребностей, возникших в результате враждебных действий РФ.

Наиболее пострадавшие регионы Украины. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Повреждение инфрастуктуры в Одесской области

В результате ракетных ударов и атак беспилотников были разрушены и повреждены по меньшей мере 1747 объектов гражданской инфраструктуры, среди которых:

Объекты предпринимательской деятельности и коммерческо-производственного назначения — 313;

водные угодья/экосистема —73;

здания жилищно-бытового назначения — 720;

объекты культурно-развлекательного заведения — 26;

здания образовательно-воспитательного учреждения — 68;

здание государственного учреждения — 17;

здания лечебно-оздоровительного учреждения – 9;

объекты транспортной инфраструктуры — 38;

хозяйственные угодья, леса — 12;

здания культового назначения — 6;

объекты инфраструктуры жизнеобеспечения — 76;

исторические памятники —10;

общественная организация — 2;

мосты — 7;

транспортные средства (автомобиль, судно) — 367.

Одесская область вместе с Ровенской, Сумской и Днепропетровской нуждаются в восстановлении от 1 до 5 миллиардов на каждую.

Напомним, Одесский порт посетила итальянская делегация, которая поможет в процессе реконструкции критической инфраструктуры. Речь идет о восстановлении мощностей, привлеченных к экспорту продукции.

Также мы писали, что японская Йокогама поможет Одессе в ремонте городской инфраструктуры. Речь идет об объектах, пострадавших в результате российских ракетных и дроновых ударов.

Добавим, 7 февраля Одессу посетила французская делегация. Во время встречи с областными властями стороны договорились о содействии страны ЕС в восстановлении региона.