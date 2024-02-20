На восстановление Одесчины нужно до 5 миллиардов долларов — Правительство Украины опубликовало отчет
Одесская область продолжает страдать от последствий враждебных действий РФ. На восстановление инфраструктуры Одесщины требуется не менее одного миллиарда долларов
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Правительство Украины вместе с Группой Всемирного банка, Европейской Комиссией и ООН опубликовали отчет об обновленной совместной оценке убытков и потребностей, возникших в результате враждебных действий РФ.
Повреждение инфрастуктуры в Одесской области
В результате ракетных ударов и атак беспилотников были разрушены и повреждены по меньшей мере 1747 объектов гражданской инфраструктуры, среди которых:
- Объекты предпринимательской деятельности и коммерческо-производственного назначения — 313;
- водные угодья/экосистема —73;
- здания жилищно-бытового назначения — 720;
- объекты культурно-развлекательного заведения — 26;
- здания образовательно-воспитательного учреждения — 68;
- здание государственного учреждения — 17;
- здания лечебно-оздоровительного учреждения – 9;
- объекты транспортной инфраструктуры — 38;
- хозяйственные угодья, леса — 12;
- здания культового назначения — 6;
- объекты инфраструктуры жизнеобеспечения — 76;
- исторические памятники —10;
- общественная организация — 2;
- мосты — 7;
- транспортные средства (автомобиль, судно) — 367.
Одесская область вместе с Ровенской, Сумской и Днепропетровской нуждаются в восстановлении от 1 до 5 миллиардов на каждую.
Напомним, Одесский порт посетила итальянская делегация, которая поможет в процессе реконструкции критической инфраструктуры. Речь идет о восстановлении мощностей, привлеченных к экспорту продукции.
Также мы писали, что японская Йокогама поможет Одессе в ремонте городской инфраструктуры. Речь идет об объектах, пострадавших в результате российских ракетных и дроновых ударов.
Добавим, 7 февраля Одессу посетила французская делегация. Во время встречи с областными властями стороны договорились о содействии страны ЕС в восстановлении региона.
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