Італія допоможе у відновленні Одеського порту — АМПУ

Італійська делегація у порту. Фото: АМПУ

Одеський порт відвідала італійська делегація, яка допоможе у процесі реконструкції критичної інфраструктури. Йдеться про відновлення потужностей, які залучені до експорту продукції.

Про це повідомили у пресслужбі Адміністрації морських портів України.

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За інформацією відомства, процес відновлення може розпочатися найближчим часом, якщо це дозволятиме безпекова ситуація.

"Я багато разів бував в Одесі, я дуже люблю це місто. Я пам'ятаю, як гуляв морвокзалом — візитною карткою вашого міста, тут завжди вирувало життя. Мені дуже боляче дивитися зараз на зруйновані будівлі", — зазначив Давіде Ла Чечіліа.

Крім того, на початку 90-х років 20-го століття завдяки проєкту італійських архітекторів портовики повністю оновили і реконструювали будівлю морського вокзалу.

Більше про міжнародну допомогу

Нагадаємо, раніше уряд Італії вирішив допомогти реконструювати собор, який було зруйновано внаслідок ракетної атаки.

Також ми писали, що японська Йокогама допоможе Одесі у ремонті міської інфраструктури. Йдеться про обʼєкти, які постраждали внаслідок російських ракетних та дронових ударів.

Додамо, 7 лютого Одесу відвідала французька делегація. Під час зустрічі з обласною владою сторони домовилися щодо сприяння країни ЄС у відновленні регіону.