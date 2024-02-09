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Італія допоможе у відновленні Одеського порту — АМПУ

9 лютого 2024 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Італія допоможе у відновленні Одеського порту — АМПУ
Італійська делегація у порту. Фото: АМПУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеський порт відвідала італійська делегація, яка допоможе у процесі реконструкції критичної інфраструктури. Йдеться про відновлення потужностей, які залучені до експорту продукції.

Про це повідомили у пресслужбі Адміністрації морських портів України. 

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За інформацією відомства, процес відновлення може розпочатися найближчим часом, якщо це дозволятиме безпекова ситуація. 

"Я багато разів бував в Одесі, я дуже люблю це місто. Я пам'ятаю, як гуляв морвокзалом — візитною карткою вашого міста, тут завжди вирувало життя. Мені дуже боляче дивитися зараз на зруйновані будівлі", — зазначив Давіде Ла Чечіліа.

Крім того, на початку 90-х років 20-го століття завдяки проєкту італійських архітекторів портовики повністю оновили і реконструювали будівлю морського вокзалу.

Більше про міжнародну допомогу

Нагадаємо, раніше уряд Італії вирішив допомогти реконструювати собор, який було зруйновано внаслідок ракетної атаки.

Також ми писали, що японська Йокогама допоможе Одесі у ремонті міської інфраструктури. Йдеться про обʼєкти, які постраждали внаслідок російських ракетних та дронових ударів. 

Додамо, 7 лютого Одесу відвідала французька делегація. Під час зустрічі з обласною владою сторони домовилися щодо сприяння країни ЄС у відновленні регіону.

Одеса
війна
Італія
Чорне море
Одеська область
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