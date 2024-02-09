Италия поможет в восстановлении Одесского порта — АМПУ
Одесский порт посетила итальянская делегация, которая поможет в процессе реконструкции критической инфраструктуры. Речь идет о восстановлении мощностей, привлеченных к экспорту продукции.
Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.
По информации ведомства, процесс восстановления может начаться в ближайшее время, если это будет разрешать ситуацию с безопасностью.
"Я много раз бывал в Одессе, я очень люблю этот город. Я помню, как гулял по морвокзалу — визитной карточке вашего города, здесь всегда бурлила жизнь. Мне очень больно смотреть сейчас на разрушенные здания", — отметил Давиде Ла Чечилиа.
Кроме того, в начале 90-х годов 20-го века благодаря проекту итальянских архитекторов портовики полностью обновили и реконструировали здание морского вокзала.
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Напомним, ранее правительство Италии решило помочь реконструировать собор, который был разрушен в результате ракетной атаки.
Также мы писали, что японская Йокогама поможет Одессе в ремонте городской инфраструктуры. Речь идет об объектах, пострадавших в результате российских ракетных и дроновых ударов.
Добавим, 7 февраля Одессу посетила французская делегация. Во время встречи с областными властями стороны договорились о содействии страны ЕС в восстановлении региона.
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