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Италия поможет в восстановлении Одесского порта — АМПУ

9 февраля 2024 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Италия поможет в восстановлении Одесского порта — АМПУ
Итальянская делегация в порту. Фото: АМПУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесский порт посетила итальянская делегация, которая поможет в процессе реконструкции критической инфраструктуры. Речь идет о восстановлении мощностей, привлеченных к экспорту продукции.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

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По информации ведомства, процесс восстановления может начаться в ближайшее время, если это будет разрешать ситуацию с безопасностью.

"Я много раз бывал в Одессе, я очень люблю этот город. Я помню, как гулял по морвокзалу — визитной карточке вашего города, здесь всегда бурлила жизнь. Мне очень больно смотреть сейчас на разрушенные здания", — отметил Давиде Ла Чечилиа.

Кроме того, в начале 90-х годов 20-го века благодаря проекту итальянских архитекторов портовики полностью обновили и реконструировали здание морского вокзала.

Больше о международной помощи

Напомним, ранее правительство Италии решило помочь реконструировать собор, который был разрушен в результате ракетной атаки.

Также мы писали, что японская Йокогама поможет Одессе в ремонте городской инфраструктуры. Речь идет об объектах, пострадавших в результате российских ракетных и дроновых ударов.

Добавим, 7 февраля Одессу посетила французская делегация. Во время встречи с областными властями стороны договорились о содействии страны ЕС в восстановлении региона.

Одесса
война
Италия
Черное море
Одесская область
Одесский порт
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