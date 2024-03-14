Часть дома на проспекте Шевченко в Одессе, куда попал шахед, отстроят

Поврежденный в результате обстрела дом. Фото: Новини.LIVE

Уцелевшую часть дома на проспекте Шевченко отремонтируют, чтобы она снова была пригодна для проживания. Техническая документация будет рассмотрена завтра на заседании областной комиссии.

Об этом сообщают в пресс-службе Одесского городского совета.

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Состояние дома на проспекте Шевченко

В результате обстрела Одессы 24 января в жилой дом на проспекте Шевченко попали обломки российского БпЛА. Больше всего пострадал именно второй этаж, поэтому было принято решение о полном его демонтаже. Другая часть дома подлежит капитальному ремонту, на разработку проекта восстановления уже выделены средства из городского бюджета.

"Технический отчет будет рассмотрен 15 марта на внеочередном заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС и городском Исполкоме вместе с отчетом по поврежденному дому на проспекте Добровольского" , — отметил городской голова.

Компенсации владельцам разрушенных квартир

Владельцы квартир уже подают документы на компенсацию по программе "єВідновлення". В горсовете отмечают, что первые заявления по уничтоженному имуществу будут рассмотрены на следующей неделе на городской комиссии.

Ранее мы сообщали, что владельцы помещений, которые уничтожены из-за российской агрессии, будет предоставлена компенсация. Они могут получить жилищные сертификаты, которые смогут использовать для покупки новых квартир.

Добавим, что жители многоэтажки в Одессе, пострадавшей от удара российского дрона 2 марта, получат новое жилье. Речь идет о квартирах от застройщиков, средства на которые будут выделены из областного бюджета.