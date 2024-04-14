В Одессе потратят четыре миллиона на благоустройство придомовых территорий
В Одессе хотят облагородить придомовые территории. На капитальный ремонт элементов благоустройства около шести домов потратят более четырех миллионов гривен. Соответствующие тендеры огласил Департамент городского хозяйства.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Что известно о тендерах
Закупки произвели без использования электронной системы. Сами подробности договора и список работ также не обнародованы. Известно, что работы должны быть проведены до конца этого года.
По каким адресам облагородят придомовые территории
- Ул. Инглези, 10.
- Ул. Инглези, 12.
- Ул. Строганова, 10.
- Ул. Академика Филатова, 82
- Ул. Крымская, 64
- Ул. Академика Филатова, 76
Следует отметить, что указанный перечень адресов не полон, поскольку в системе Prozorro в настоящее время объявлен почти десяток подобных тендеров. По многим из них пока только готовятся сметные документации.
Закупки без использования электронной системы: что это
Закон "О публичных закупках" предусматривает возможность производить закупки без применения электронной системы. В таких случаях разрешается заключать прямые договоры с подрядчиком, избранным заказчиком.
Другие тендеры в Одесской области
Напомним, в Одессе проведут противоаварийные работы в нескольких многоквартирных домах. На работы в шести домах потратят более 15 миллионов гривен. Соответствующие тендеры огласил Департамент городского хозяйства.
Также мы писали, что в городе Черноморск Одесской области планируют отремонтировать фасад жилого дома. Подрядчика выбрали без аукциона, а на работы готовы потратить более миллиона гривен.
Добавим, в Одессе отреставрируют Городскую клиническую больницу № 01, расположенную по улице Мясоедовская, 32, известную как "Еврейская больница". На ремонтные работы готовы потратить более 30 миллионов гривен.
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