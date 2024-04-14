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В Одессе потратят четыре миллиона на благоустройство придомовых территорий

14 апреля 2024 18:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе потратят четыре миллиона на благоустройство придомовых территорий
Человек косит траву. Фото: Новости.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе хотят облагородить придомовые территории. На капитальный ремонт элементов благоустройства около шести домов потратят более четырех миллионов гривен. Соответствующие тендеры огласил Департамент городского хозяйства.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Что известно о тендерах

Закупки произвели без использования электронной системы. Сами подробности договора и список работ также не обнародованы. Известно, что работы должны быть проведены до конца этого года.

По каким адресам облагородят придомовые территории

  • Ул. Инглези, 10.
В Одессе потратят четыре миллиона на благоустройство придомовых территорий - фото 1
Капитальный ремонт частей благоустройства по ул. Инглеге, 10. Фото: скриншот
  • Ул. Инглези, 12.
В Одессе потратят четыре миллиона на благоустройство придомовых территорий - фото 2
Капитальный ремонт частей благоустройства по ул. Инглеге, 12. Фото: скриншот
  • Ул. Строганова, 10.
В Одессе потратят четыре миллиона на благоустройство придомовых территорий - фото 3
Капитальный ремонт частей благоустройства по ул. Строганова, 10. Фото: скриншот
  • Ул. Академика Филатова, 82
В Одессе потратят четыре миллиона на благоустройство придомовых территорий - фото 4
Капитальный ремонт частей благоустройства по ул. Академика Филатова, 82. Фото: скриншот
  • Ул. Крымская, 64
В Одессе потратят четыре миллиона на благоустройство придомовых территорий - фото 5
Капитальный ремонт частей благоустройства по ул. Крымская, 64. Фото: скриншот
  • Ул. Академика Филатова, 76
В Одессе потратят четыре миллиона на благоустройство придомовых территорий - фото 6
Капитальный ремонт частей благоустройства по ул. Академика Филатова, 76. Фото: скриншот

Следует отметить, что указанный перечень адресов не полон, поскольку в системе Prozorro в настоящее время объявлен почти десяток подобных тендеров. По многим из них пока только готовятся сметные документации.

Закупки без использования электронной системы: что это

Закон "О публичных закупках" предусматривает возможность производить закупки без применения электронной системы. В таких случаях разрешается заключать прямые договоры с подрядчиком, избранным заказчиком.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одессе проведут противоаварийные работы в нескольких многоквартирных домах. На работы в шести домах потратят более 15 миллионов гривен. Соответствующие тендеры огласил Департамент городского хозяйства.

Также мы писали, что в городе Черноморск Одесской области планируют отремонтировать фасад жилого дома. Подрядчика выбрали без аукциона, а на работы готовы потратить более миллиона гривен.

Добавим, в Одессе отреставрируют Городскую клиническую больницу № 01, расположенную по улице Мясоедовская, 32, известную как "Еврейская больница". На ремонтные работы готовы потратить более 30 миллионов гривен.

Одесса
тендер
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
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