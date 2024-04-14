В Одессе потратят четыре миллиона на благоустройство придомовых территорий

Человек косит траву. Фото: Новости.

В Одессе хотят облагородить придомовые территории. На капитальный ремонт элементов благоустройства около шести домов потратят более четырех миллионов гривен. Соответствующие тендеры огласил Департамент городского хозяйства.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Что известно о тендерах

Закупки произвели без использования электронной системы. Сами подробности договора и список работ также не обнародованы. Известно, что работы должны быть проведены до конца этого года.

По каким адресам облагородят придомовые территории

Ул. Инглези, 10.

Капитальный ремонт частей благоустройства по ул. Инглеге, 10. Фото: скриншот

Ул. Инглези, 12.

Капитальный ремонт частей благоустройства по ул. Инглеге, 12. Фото: скриншот

Ул. Строганова, 10.

Капитальный ремонт частей благоустройства по ул. Строганова, 10. Фото: скриншот

Ул. Академика Филатова, 82

Капитальный ремонт частей благоустройства по ул. Академика Филатова, 82. Фото: скриншот

Ул. Крымская, 64

Капитальный ремонт частей благоустройства по ул. Крымская, 64. Фото: скриншот

Ул. Академика Филатова, 76

Капитальный ремонт частей благоустройства по ул. Академика Филатова, 76. Фото: скриншот

Следует отметить, что указанный перечень адресов не полон, поскольку в системе Prozorro в настоящее время объявлен почти десяток подобных тендеров. По многим из них пока только готовятся сметные документации.

Закупки без использования электронной системы: что это

Закон "О публичных закупках" предусматривает возможность производить закупки без применения электронной системы. В таких случаях разрешается заключать прямые договоры с подрядчиком, избранным заказчиком.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одессе проведут противоаварийные работы в нескольких многоквартирных домах. На работы в шести домах потратят более 15 миллионов гривен. Соответствующие тендеры огласил Департамент городского хозяйства.

Также мы писали, что в городе Черноморск Одесской области планируют отремонтировать фасад жилого дома. Подрядчика выбрали без аукциона, а на работы готовы потратить более миллиона гривен.

Добавим, в Одессе отреставрируют Городскую клиническую больницу № 01, расположенную по улице Мясоедовская, 32, известную как "Еврейская больница". На ремонтные работы готовы потратить более 30 миллионов гривен.