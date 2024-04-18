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Одесса готовится к сезону — объявлены очередные тендеры на благоустройство города

18 апреля 2024 17:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесса готовится к сезону — объявлены очередные тендеры на благоустройство города
Коммунальщик косит газон в Одессе. Фото: ОМР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе хотят устроить придомовые территории и сделать там капитальный ремонт. На эти работы для четырех домов потратят более трех миллионов гривен. Соответствующие тендеры огласил Департамент городского хозяйства.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Что известно о тендерах

Закупки произвели без использования электронной системы. Сами подробности договора и список работ также не обнародованы. Известно, что ремонты должны быть проведены до конца текущего года.

Где планируют произвести ремонт территорий

  • Фонтанская дорога 67-я.
Одесса готовится к сезону — объявлены очередные тендеры на благоустройство города - фото 1
Капитальный ремонт элементов благоустройства по Фонтанскому взр. Фото: скриншот
  • Генерала Бочарова, 75
Одесса готовится к сезону — объявлены очередные тендеры на благоустройство города - фото 2
Капитальный ремонт частей благоустройства по ул. Генерала Бочарова. Фото: скриншот
  • Крымская, 64
Одесса готовится к сезону — объявлены очередные тендеры на благоустройство города - фото 3
Капитальный ремонт частей благоустройства по ул. Крымский. Фото: скриншот
  • Посмитного 25/2, 25/3
Одесса готовится к сезону — объявлены очередные тендеры на благоустройство города - фото 4
Капитальный ремонт частей благоустройства по ул. Умного. Фото: скриншот

Следует отметить, что перечень адресов не является полным, поскольку в системе Prozorro объявлен десяток подобных тендеров. По многим из них пока только готовятся сметные документации.

Закупки без использования электронной системы — что это

Закон "О публичных закупках" предусматривает возможность производить закупки без применения электронной системы. В таких случаях разрешается заключать прямые договоры с подрядчиком, избранным заказчиком.

Другие тендеры в Одесской области

Это не первый случай объявления тендеров на проведение работ по капитальному ремонту благоустройства в Одессе. Да, мы писали, что на капитальный ремонт элементов благоустройства около шести домов планируют выделить более четырех миллионов гривен.

Также мы сообщали, что в домах одесситов продолжают массово ремонтировать лифты. Департамент городского хозяйства разместил за последний месяц 8 соответствующих тендеров на общую сумму более 13 миллионов гривен.

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