Одесса готовится к сезону — объявлены очередные тендеры на благоустройство города

Коммунальщик косит газон в Одессе. Фото: ОМР

В Одессе хотят устроить придомовые территории и сделать там капитальный ремонт. На эти работы для четырех домов потратят более трех миллионов гривен. Соответствующие тендеры огласил Департамент городского хозяйства.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Что известно о тендерах

Закупки произвели без использования электронной системы. Сами подробности договора и список работ также не обнародованы. Известно, что ремонты должны быть проведены до конца текущего года.

Где планируют произвести ремонт территорий

Фонтанская дорога 67-я.

Капитальный ремонт элементов благоустройства по Фонтанскому взр. Фото: скриншот

Генерала Бочарова, 75

Капитальный ремонт частей благоустройства по ул. Генерала Бочарова. Фото: скриншот

Крымская, 64

Капитальный ремонт частей благоустройства по ул. Крымский. Фото: скриншот

Посмитного 25/2, 25/3

Капитальный ремонт частей благоустройства по ул. Умного. Фото: скриншот

Следует отметить, что перечень адресов не является полным, поскольку в системе Prozorro объявлен десяток подобных тендеров. По многим из них пока только готовятся сметные документации.

Закупки без использования электронной системы — что это

Закон "О публичных закупках" предусматривает возможность производить закупки без применения электронной системы. В таких случаях разрешается заключать прямые договоры с подрядчиком, избранным заказчиком.

Другие тендеры в Одесской области

Это не первый случай объявления тендеров на проведение работ по капитальному ремонту благоустройства в Одессе. Да, мы писали, что на капитальный ремонт элементов благоустройства около шести домов планируют выделить более четырех миллионов гривен.



Также мы сообщали, что в домах одесситов продолжают массово ремонтировать лифты. Департамент городского хозяйства разместил за последний месяц 8 соответствующих тендеров на общую сумму более 13 миллионов гривен.