Техніка для комунальників за 15 мільйонів — в Одесі оголосили тендер

В Одесі хочуть виділити мільйони на автопідйомник. Фото: Auto.Ria

Одеське комунальне підприємство планує придбати новий автопідйомник. На закупівлю хочуть виділити 15 мільйонів гривень з бюджету.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електронних закупівель Рrozorro.



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Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Більше про тендер

Комунальне підприємство "Міськзелентранс" оголосило тендер на придбання обладнання і предметів довгострокового користування Автопідйомник 35м на шасі IVECO EuroCargo або еквіваленту.

Кінцевий строк подання пропозицій призначений на 24 квітня, наступного дня вирішено провести аукціон у форматі відритих торгів з особливостями. Загальна сума запланованої закупівлі становить 15 мільйонів гривень.

Зазначимо, що за даними платформи Auto.Ria такий самий автопідйомник з пробігом у 83 тисячі кілометрів вартує майже у три рази менше — близько 5,5 мільйона гривень.



Оголошення про продаж автопідйомника. Фото: скриншот з Auto.Ria

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, що в Одесі попри обурення суспільства через нетермінові на непершочергові витрати постійно оголошують тендери на ремонт доріг. В черговий раз витратити на роботи планують понад 20 мільйонів гривень.



Також ми писали, що у місті Чорноморськ, що на Одещині, планують відремонтувати фасад житлового будинку. Підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад мільйон гривень.