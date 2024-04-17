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Техніка для комунальників за 15 мільйонів — в Одесі оголосили тендер

17 квітня 2024 14:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Техніка для комунальників за 15 мільйонів — в Одесі оголосили тендер
В Одесі хочуть виділити мільйони на автопідйомник. Фото: Auto.Ria
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одеське комунальне підприємство планує придбати новий автопідйомник. На закупівлю хочуть виділити 15 мільйонів гривень з бюджету. 

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електронних  закупівель Рrozorro.
 

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Техніка для комунальників за 15 мільйонів — в Одесі оголосили тендер - фото 1
Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Більше про тендер

Комунальне підприємство "Міськзелентранс" оголосило тендер на придбання обладнання і предметів довгострокового користування Автопідйомник 35м на шасі IVECO EuroCargo або еквіваленту. 

Кінцевий строк подання пропозицій призначений на 24 квітня, наступного дня вирішено провести аукціон у форматі відритих торгів з особливостями. Загальна сума запланованої закупівлі становить 15 мільйонів гривень. 

Зазначимо, що за даними платформи Auto.Ria такий самий автопідйомник з пробігом у 83 тисячі кілометрів вартує майже у три рази менше — близько 5,5 мільйона гривень. 
 

Техніка для комунальників за 15 мільйонів — в Одесі оголосили тендер - фото 2
Оголошення про продаж автопідйомника. Фото: скриншот з Auto.Ria

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, що в Одесі попри обурення суспільства через нетермінові на непершочергові витрати постійно оголошують тендери на ремонт доріг. В черговий раз витратити на роботи планують понад 20 мільйонів гривень.

Також ми писали, що у місті Чорноморськ, що на Одещині, планують відремонтувати фасад житлового будинку. Підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад мільйон гривень.

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закупівлі
сільгосптехніка

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