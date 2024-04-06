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Одеська фірма будуватиме військове меморіальне кладовище під Києвом — деталі

6 квітня 2024 12:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеська фірма будуватиме військове меморіальне кладовище під Києвом — деталі
Межі Гатненської територіальної грамади. Фото: карти ВІЗІКОМ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одеська фірма ТОВ "Автоспецюг" побудує під Києвом військове меморіальне кладовище. За роботу вона отримає майже півтора мільйона гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення про закупівлю. Фото: скриншот. 

Що відомо про тендер

Тендер оголосила Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" Міністерства у справах ветеранів України. Закупівлю провели без використання електронної системи. Сума робіт — 1 429 440 грн. Згідно з угодою, цьогоріч компанія ТОВ "Автоспецюг" має виконати підготовчі роботи до будівництва меморіалу на території Гатненської громади Фастівського району Київської області. Самі подробиці договору не оприлюднені. У зв’язку з цим активісти вже подали звернення до Держаудитслужби стосовно порушення порядку визначення предмета закупівлі та ненадання документів у випадках, передбачених законом. 

Закупівлі без використання електронної системи: що це  

Закон "Про публічні закупівлі" передбачає можливість здійснювати закупівлі без застосування електронної системи. У таких випадках дозволяється укладати прямі договори з підрядником, якого обрав замовник.

Що відомо про фірму

ТОВ "Автоспецюг" була зареєстрована у 2020 році в Одесі по вулиці Хімічній. Її статутний капітал — 50 000 грн. Уповноваженою особою у фірмі значиться Пітель Олександр Олександрович. 

Інші тендери

Нагадаємо, Одеське управління капбудівництва оголосило тендер на продовження будівництва меморіалу загиблим воїнам біля облради. На роботи планують виділити додатково понад 18 мільйонів гривень.

Також ми писали, що на Київщині комунальне підприємство "Головне управління комунального господарства" оголосило тендер на будівництво протирадіаційного укриття на території ліцею "Лідер" у селі Крюківщина. На це планують витратити 169 мільйони гривень. 

Додамо, у Волинській області оголосили тендер на закупівлю мішків для сміття та поліетиленових пакетів. На це планують витратити 600 тисяч гривень. 

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