Одесская фирма будет строить военное мемориальное кладбище под Киевом — подробности

Границы Гатненского территориального общества. Фото: карты ВИЗИКОМ

Одесская фирма ООО "Автоспецюг" построит под Киевом военное мемориальное кладбище. За работу она получит около полутора миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявления о закупке. Фото: скриншот.

Что известно о тендере

Тендер объявило Государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" Министерства по делам ветеранов Украины. Закупку произвели без использования электронной системы. Сумма работ — 1 429 440 грн. Согласно договору, компания ООО "Автоспецюг" должна выполнить подготовительные работы к строительству мемориала на территории Гатненской общины Фастовского района Киевской области. Сами подробности договора не обнародованы. В связи с этим активисты уже подали обращение в Госаудитслужбу о нарушении порядка определения предмета закупки и непредоставления документов в случаях, предусмотренных законом.

Закупки без использования электронной системы: что это

Закон "О публичных закупках" предусматривает возможность производить закупки без применения электронной системы. В таких случаях разрешается заключать прямые договоры с подрядчиком, избранным заказчиком.

Что известно о фирме

ООО "Автоспецюг" было зарегистрировано в 2020 году в Одессе по улице Химической. Ее уставный капитал — 50 000 грн. Уполномоченным лицом в фирме значится Питель Александр Александрович.

Другие тендеры

Напомним, Одесское управление капстроительства объявило тендер на продолжение строительства мемориала погибшим воинам возле облсовета. На работы планируется выделить дополнительно более 18 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Киевской области коммунальное предприятие "Главное управление коммунального хозяйства" объявило тендер на строительство противорадиационного укрытия на территории лицея "Лидер". На это планируют потратить 169 миллионов гривен.

Добавим, в Волынской области объявили тендер на закупку мусорных мешков и полиэтиленовых пакетов. На это планируют потратить 600 тысяч гривен.