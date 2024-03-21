На меморіал «Борцям за Україну» в Одесі планують виділити ще понад 18 мільйонів гривень — Prozorro

Проєкт меморіалу «Борцям за Україну» в Одесі. Фото: NG Architects

Одеське управління капбудівництва оголосило тендер на продовження будівництва меморіалу загиблим воїнам біля облради. На роботи планують виділити додатково понад 18 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Деталі тендера

Замовником є Управління капітального будівництва Одеської міськради. Тендер був оголошений 19 березня, проте кінцевий строк подання пропозицій призначений на 26 березня включно. Аукціон проведуть у форматі відкритих торгів з особливостями. Строк виконання робіт — до кінця поточного року.

Що планують зробити

У кошторисі, який доданий до тендерної документації, зазначено близько 200 позицій, на що саме планують витратити гроші. Ось основні з них:

Облаштування меморіалів "Водоспад сліз", "Колокол" та "Сад пам'яті";

ремонт дорожнього покриття;

установлення елементів благоустрою: лавок, клумб, урн, елементи зовнішнього освітлення;

установлення систем відеоспостереження;

проведення електротехнічних робіт;

влаштування газонів.

На ці роботи планують витратити 18 332 800 гривень

Що відомо про будівництво

Нагадаємо, що початок будівництва меморіалу відбувся ще до початку повномасштабного вторгнення на Канатній, поруч із будівлею адміністрації. Загалом на нього планували витратити 190 мільйонів. Концепцію парку презентували скульптор Михайло Рева та архітекторка Наталія Головченко. За планом, пам’ятники мали виконати з граніту й поєднати їх з деревами та квітами.

У 2022 році пам'ятник був майже готовий, проте роботи припинились у тому числі через мітинги одеситів "Гроші на ЗСУ" біля мерії. Пізніше, у лютому 2024 року, у міськраді прийняли рішення про виділення додаткових 19 мільйонів на продовження будівництва.

Тендери на Одещині

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Раніше ми повідомляли, що у селі Одеської області місцева влада планує продати земельну ділянку. Наразі на розробку технічної документації та оцінку територій витратять сімсот тисяч гривень.