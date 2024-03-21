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На мемориал «Борцам за Украину» в Одессе планируют выделить еще более 18 миллионов гривен — Prozorrо

21 марта 2024 16:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На мемориал «Борцам за Украину» в Одессе планируют выделить еще более 18 миллионов гривен — Prozorrо
Проект мемориала «Борцам за Украину» в Одессе. Фото: NG Architects
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одесское управление капстроительства объявило тендер на продолжение строительства мемориала погибшим воинам возле облсовета. На работы планируется выделить дополнительно более 18 миллионов гривен.

Об этом Новости.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Детали тендера

Заказчиком является Управление капитального строительства Одесского горсовета. Тендер был объявлен 19 марта, однако конечный срок представления предложений назначен на 26 марта включительно. Аукцион будет проведен в формате открытых торгов с особенностями. Срок выполнения работ – до конца текущего года.

Что планируют сделать

В смете, добавленной в тендерную документацию, указано около 200 позиций, на что именно планируют потратить деньги. Вот основные из них:

  • Обустройство мемориалов "Водопад слез", "Колокол" и "Сад памяти";
  • ремонт дорожного покрытия;
  • установка элементов благоустройства: скамеек, клумб, урн, элементы наружного освещения;
  • установка систем видеонаблюдения;
  • проведение электротехнических работ;
  • устройство газонов.

На эти работы планируется потратить 18 332 800 гривен.

Что известно о строительстве

Напомним, что начало строительства мемориала произошло еще до начала полномасштабного вторжения на Канатной, рядом со зданием администрации. В общей сложности на него планировали потратить 190 миллионов. Концепцию парка презентовали скульптор Михаил Рева и архитектор Наталья Головченко. По плану памятники должны были выполнить из гранита и соединить их с деревьями и цветами.

В 2022 году памятник был почти готов, однако работы прекратились в том числе из-за митингов одесситов "Деньги на ВСУ" возле мэрии. Позже в феврале 2024 года в горсовете приняли решение о выделении дополнительных 19 миллионов на продолжение строительства.

Тендеры в Одесской области

Также мы писали, что в поселке Авангард Одесской области собираются построить амбулаторию общей практики семейной медицины. На строительство ее хотят потратить более 20 млн грн.

Ранее мы сообщали, что в селе Одесской области местные власти планируют продать земельный участок. На разработку технической документации и оценку территорий потратят семьсот тысяч гривен.

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