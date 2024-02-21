В Одесі додатково виділять 19 мільйонів гривень на меморіал загиблим захисникам України

Проєкт майбутнього меморіалу в Одесі. Фото: NG Architects

В Одесі відновлять будівництво меморіалу загиблим, яке розпочали до війни. На роботи було виділено 19 мільйонів з держбюджету.

Про це Новини.LIVE дізналися з Центру публічних Розслідувань.

Що відомо про будівництво

Початок будівництва меморіалу відбувся ще до початку повномасштабного вторгнення на проспекті Шевченка, поруч із будівлею адміністрації. У 2022 році пам'ятник був майже готовий, проте роботи припинились у тому числі через мітинги одеситів "Гроші на ЗСУ" біля мерії.

Які роботи проведено

Було проведено демонтаж старого покриття. Також влаштовані основи для клумб та меморіалу у вигляді гранітного стилобату. Кущі та дерева були висаджені, проте скляні елементи та інформаційна дошка так і не були виготовлені. Наразі планують завершити будівництво.



"Підрядник повинен все виконати, щоб було логічне закінчення того, що передбачалося проєктом, який розробили на замовлення Управління капітального будівництва", — зазначила віцемерка Світлана Бедрега.

Нагадаємо, в Одесі скасували черговий безглуздий тендер на реставрацію скверу "Регенсбург". На роботи з благоустрою комунальники з бюджету міста планували виділити майже 38 мільйонів гривень.

Також ми писали, що в Одеському "Будинку Гоголя" зупинили протиаварійні роботи, які розпочалися ще у 2021 році. Наразі відомо, що підрядник замість реставрації почав перебудовувати памʼятку архітектури.