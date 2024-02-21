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В Одессе дополнительно выделят 19 миллионов гривен на мемориал погибшим защитникам Украины

21 февраля 2024 15:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе дополнительно выделят 19 миллионов гривен на мемориал погибшим защитникам Украины
Проект будущего мемориала в Одессе. Фото: NG Architects
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе возобновят строительство мемориала погибшим, которое началось до войны. На работы было выделено 19 миллионов из госбюджета.

Об этом Новости.LIVE узнали из Центра публичных расследований.

Что известно о строительстве

Начало строительства мемориала прошло еще до начала полномасштабного вторжения на проспекте Шевченко, рядом со зданием администрации. В 2022 году памятник был почти готов, однако работы прекратились в том числе из-за митингов одесситов "Деньги на ВСУ" возле мэрии.

Какие работы проведены

Был произведен демонтаж старого покрытия. Также устроены основы клумб и мемориала в виде гранитного стилобата. Кусты и деревья были высажены, однако стеклянные элементы и информационная доска так и не были изготовлены. Сейчас планируется завершить строительство.

"Подрядчик должен все выполнить, чтобы было логическое окончание того, что предполагалось проектом, разработанным по заказу Управления капитального строительства", — отметила вицемерка Светлана Бедрега.

Напомним, в Одессе отменили очередной дурацкий тендер на реставрацию сквера "Регенсбург". На работы по благоустройству коммунальщики из бюджета города планировали выделить около 38 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одесском "Доме Гоголя" остановили противоаварийные работы, которые начались еще в 2021 году. Известно, что подрядчик вместо реставрации начал перестраивать памятник архитектуры.

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