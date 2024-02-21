Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow З бюджету Одеси буде виділено 130 мільйонів військовим — на що витратять arrow

З бюджету Одеси буде виділено 130 мільйонів військовим — на що витратять

21 лютого 2024 14:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
З бюджету Одеси буде виділено 130 мільйонів військовим — на що витратять
Воїни Збройних сил України. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Депутати Одеської міської ради підтримали збільшення фінансування міської цільової програми "Безпечне місто Одеса" на 131,7 мільйона гривень. На ці кошти планується надати допомогу військовим частинам. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Куди підуть кошти

За відповідне рішення проголосували депутати під час засідання сесії міськради. За словами мера Одеси Геннадія Труханова, кошти будуть перераховані на рахунки військових частин згідно з наданими заявками. 

"Це здебільшого дрони, РЕБ і транспортні засоби, що збільшують мобільність підрозділів та  рятують життя наших захисників", — повідомив мер.

Нагадаємо, четверо депутатів міської ради вирішили звільнитися зі своїх посад. Це по одному  представнику "Слуги народу" та "ОПЗЖ", а також два депутати від "Партії Шарія". 

Також ми писали, депутати Одеської міської ради виступили проти законопроєкту про мобілізацію, який пройшов до другого читання у ВР. Народні обранці вимагають скасувати звільнення від служби за рішенням Ставки після 36 місяців.

Одеса
фінансова допомога
військова допомога
військова техніка
фінанси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

Актуальне по темі