З бюджету Одеси буде виділено 130 мільйонів військовим — на що витратять

Воїни Збройних сил України. Фото: Новини.LIVE

Депутати Одеської міської ради підтримали збільшення фінансування міської цільової програми "Безпечне місто Одеса" на 131,7 мільйона гривень. На ці кошти планується надати допомогу військовим частинам.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Куди підуть кошти

За відповідне рішення проголосували депутати під час засідання сесії міськради. За словами мера Одеси Геннадія Труханова, кошти будуть перераховані на рахунки військових частин згідно з наданими заявками.

"Це здебільшого дрони, РЕБ і транспортні засоби, що збільшують мобільність підрозділів та рятують життя наших захисників", — повідомив мер.

Нагадаємо, четверо депутатів міської ради вирішили звільнитися зі своїх посад. Це по одному представнику "Слуги народу" та "ОПЗЖ", а також два депутати від "Партії Шарія".

Також ми писали, депутати Одеської міської ради виступили проти законопроєкту про мобілізацію, який пройшов до другого читання у ВР. Народні обранці вимагають скасувати звільнення від служби за рішенням Ставки після 36 місяців.