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Кількість депутатів у міськраді поменшала — чотири одеські депутати склали мандати

21 лютого 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Кількість депутатів у міськраді поменшала — чотири одеські депутати склали мандати
Засідання міської ради. Фото: Одеська міська рада
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Стало відомо, що четверо депутатів міської ради вирішили звільнитися зі своїх посад. Це по одному  представнику "Слуги народу" та "ОПЗЖ", а також два депутати від "Партії Шарія". 

Про це Новини.LIVE дізналися з засідання сесії міської ради.

Хто з депутатів склав мандат

  • Олександра Ковальчук, яка представляла фракцію "Слуга народу";
  • Володимир Іванов, депутат від "Партії Шарія";
  • Ілля Фрейман, також представник "Партії Шарія";
  • Діна Яценко, обрана від "ОПЗЖ".

Не з першої спроби

Варто відзначити, що звільнення депутата Олександри Ковальчук вже розглядалося на сесії у минулому. Це сталося вперше 7 грудня 2023 року, однак тоді частина депутатів не підтримала цю ініціативу, і на засіданні виник конфлікт. Цього разу усі чотири пропозиції були сесією підтримані, питання на обговорення не підіймалося. 

Інші кадрові зміни у міськраді

Нагадаємо,  що директорка департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталія Мостовьских написала заяву про звільнення. Відповідне рішення підписав мер міста Геннадій Труханов. 

Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області оголосили одразу тринадцять тендерів за один день на ремонт доріг. Всі підряди віддали без аукціону, а на роботи витратять понад 600 тисяч гривень.

Одеса
Анатолій Шарій
Слуга народу
місцеві депутати
звільнення
партії
ОПЗЖ
Новини Одеси
відставка
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