Кількість депутатів у міськраді поменшала — чотири одеські депутати склали мандати

Засідання міської ради. Фото: Одеська міська рада

Стало відомо, що четверо депутатів міської ради вирішили звільнитися зі своїх посад. Це по одному представнику "Слуги народу" та "ОПЗЖ", а також два депутати від "Партії Шарія".

Про це Новини.LIVE дізналися з засідання сесії міської ради.

Хто з депутатів склав мандат

Олександра Ковальчук, яка представляла фракцію "Слуга народу";

Володимир Іванов, депутат від "Партії Шарія";

Ілля Фрейман, також представник "Партії Шарія";

Діна Яценко, обрана від "ОПЗЖ".

Не з першої спроби

Варто відзначити, що звільнення депутата Олександри Ковальчук вже розглядалося на сесії у минулому. Це сталося вперше 7 грудня 2023 року, однак тоді частина депутатів не підтримала цю ініціативу, і на засіданні виник конфлікт. Цього разу усі чотири пропозиції були сесією підтримані, питання на обговорення не підіймалося.

Інші кадрові зміни у міськраді

Нагадаємо, що директорка департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталія Мостовьских написала заяву про звільнення. Відповідне рішення підписав мер міста Геннадій Труханов.

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