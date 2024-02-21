Количество депутатов в горсовете уменьшилось — четыре одесских депутата сложили мандаты
Стало известно, что четверо депутатов городского совета решили уволиться со своих должностей. Это по одному представителю "Слуги народа" и "ОПЗЖ", а также два депутата от "Партии Шария".
Об этом Новини.LIVE узнали с заседания сессии городского совета.
Кто из депутатов составил мандат
- Александра Ковальчук, представлявшая фракцию "Слуга народа";
- Владимир Иванов, депутат от "Партии Шария";
- Илья Фрейман, также представитель "Партии Шария";
- Дина Яценко, избранная от "ОПЗЖ".
Не с первой попытки
Следует отметить, что увольнение депутата Александры Ковальчук уже рассматривалось на сессии в прошлом. Это произошло впервые 7 декабря 2023 года, однако тогда часть депутатов не поддержала эту инициативу, и на заседании возник конфликт. На этот раз все четыре предложения были поддержаны сессией, вопрос на обсуждение не поднимался.
Другие кадровые изменения в горсовете
Напомним, что директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских написала заявление об увольнении. Соответствующее решение подписал мэр города Геннадий Труханов.
Также мы писали, что в Измаиле Одесской области было объявлено сразу тринадцать тендеров за один день на ремонт дорог. Все подряды отдали без аукциона, а на работы потратят более 600 тысяч гривен.
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