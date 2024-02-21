Количество депутатов в горсовете уменьшилось — четыре одесских депутата сложили мандаты

Заседание городского совета. Фото: Одесский городской совет

Стало известно, что четверо депутатов городского совета решили уволиться со своих должностей. Это по одному представителю "Слуги народа" и "ОПЗЖ", а также два депутата от "Партии Шария".

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания сессии городского совета.

Кто из депутатов составил мандат

Александра Ковальчук, представлявшая фракцию "Слуга народа";

Владимир Иванов, депутат от "Партии Шария";

Илья Фрейман, также представитель "Партии Шария";

Дина Яценко, избранная от "ОПЗЖ".

Не с первой попытки

Следует отметить, что увольнение депутата Александры Ковальчук уже рассматривалось на сессии в прошлом. Это произошло впервые 7 декабря 2023 года, однако тогда часть депутатов не поддержала эту инициативу, и на заседании возник конфликт. На этот раз все четыре предложения были поддержаны сессией, вопрос на обсуждение не поднимался.

Другие кадровые изменения в горсовете

Напомним, что директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских написала заявление об увольнении. Соответствующее решение подписал мэр города Геннадий Труханов.

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