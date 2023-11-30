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Депутатка одеської міської ради склала повноваження — подробиці

30 листопада 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Депутатка одеської міської ради склала повноваження — подробиці
Олександра Ковальчук із заявою. Фото: Олександра Ковальчук
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Депутатка Одеської міської ради Олександра Ковальчук склала свої повноваження. Наразі відомо, що відповідну заяву вже підписано головою фракції Вадимом Мороховським.  

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила депутатка від фракції "Слуга народу" Олександра Ковальчук. 

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"Написала заяву про складення повноважень депутатки Одеської міської ради. При цьому залишаюсь зі своєю фракцією у ролі радниці і продовжу брати участь у засіданнях фракції та підготовці до сесій. Продовжу співпрацю з міськими бібліотеками та планую завершити всі розпочаті проєкти", — написала Ковальчук. 

Інші кадрові зміни у міськраді

Депутати Одеської міської ради Вадим Терещук та Олена Коробкова склали свої мандати. Відповідне рішення було винесено на сесію міськради 29 листопада, депутати його підтримали.

Нагадаємо, в кінці літа голову одеської фракції "Слуга народу" Вадима Мороховського помітили в аеропорту Кишинева. За словами самого депутата, він поїхав у робоче відрядження у банк Чорногорії.

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