Депутатка одеської міської ради склала повноваження — подробиці

Олександра Ковальчук із заявою. Фото: Олександра Ковальчук

Депутатка Одеської міської ради Олександра Ковальчук склала свої повноваження. Наразі відомо, що відповідну заяву вже підписано головою фракції Вадимом Мороховським.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила депутатка від фракції "Слуга народу" Олександра Ковальчук.

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"Написала заяву про складення повноважень депутатки Одеської міської ради. При цьому залишаюсь зі своєю фракцією у ролі радниці і продовжу брати участь у засіданнях фракції та підготовці до сесій. Продовжу співпрацю з міськими бібліотеками та планую завершити всі розпочаті проєкти", — написала Ковальчук.

Інші кадрові зміни у міськраді

Депутати Одеської міської ради Вадим Терещук та Олена Коробкова склали свої мандати. Відповідне рішення було винесено на сесію міськради 29 листопада, депутати його підтримали.

Нагадаємо, в кінці літа голову одеської фракції "Слуга народу" Вадима Мороховського помітили в аеропорту Кишинева. За словами самого депутата, він поїхав у робоче відрядження у банк Чорногорії.