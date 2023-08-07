Одеський "слуга" поїхав у відрядження у Чорногорію

Вадим Мороховський. Фото: Вадим Мороховський

Голову одеської фракції "Слуга народу" Вадима Мороховського помітили в аеропорту Кишинева. За словами самого депутата, він поїхав у робоче відрядження у банк Чорногорії.

Про це повідомляє телеграм-канал Відсіч.

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За інформацією журналістів, Мороховський покинув Україну одразу після сесії міської ради. З його зафіксованих перетинів кордону видно, що депутат навідується до Одеси лише на засідання міськради, а іншу частину часу проживає за межами країни.

"Не всі депутати Одеської міської ради разом з виборцями переживають війну в рідному місті — дехто приїздить лише на сесії та після завершення засідань чимшвидше поспішають на своє постійне на час війни місце проживання за кордоном", — пише "Відсіч".

Відповідь Мороховського. Фото: скриншот з Facebook

Деталі відрядження Мороховського

Бувши бенефіціаром банку "Восток", він є головою наглядової ради банку "Zapad". Фактично це дві пов'язані між собою банківські установи, тому депутат легко оформлює сам собі відрядження з однієї в іншу.

Зазначимо, що Вадиму Мороховському 51 рік, що вважається в Україні призовним віком. Тому одеський "слуга" оформив собі документи про непридатність до військової служби, щоб вільно виїжджати за кордон.

Інші "закордонні" депутати Одеси

депутат міськради та кандидат у мери Олег Філімонов під час війни виїхав та проживає у Чехії;

депутат Олександр Ковальчук наразі постійно проживає у Сполучених штатах Америки.

Зазначимо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські високопосадовці, які під час війни виїжджають на відпочинок за кордон, будуть звільнені. За його словами, це справедливо.

Нагадаємо після скандального розслідування нардепа Холодова виключили з партії "Слуга народу".