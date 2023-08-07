Одесский "слуга" уехал в командировку в Черногорию

Вадим Мороховский. Фото: Вадим Мороховский

Главу одесской фракции "Слуга народа" Вадима Мороховского заметили в аэропорту Кишинева. По словам самого депутата, он поехал в рабочую командировку в банк Черногории.

Об этом сообщает телеграмм-канал Відсіч.

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По информации журналистов, Мороховский покинул Украину сразу после сессии городского совета. Из его зафиксированных пересечений границы видно, что депутат посещает Одессу только на заседание горсовета, а другую часть времени проживает за пределами страны.

"Не все депутаты Одесского городского совета вместе с избирателями переживают войну в родном городе — некоторые приезжают только на сессии и после завершения заседаний быстрее спешат на свое постоянное на время войны место жительства за границей", — пишет "Відсіч".

Ответ Мороховского. Фото: скриншот с Facebook

Детали командировки Мороховского

Будучи бенефициаром банка "Восток", он является главой наблюдательного совета банка "Zapad". Фактически это два связанных между собой банковских учреждения, поэтому депутат легко оформляет сам себе командировку из одного в другое.

Отметим, что Вадиму Мороховскому 51 год, который считается в Украине призывным возрастом. Поэтому одесский "слуга" оформил себе документы о непригодности к военной службе, чтобы свободно уезжать за границу.

Другие "заграничные" депутаты Одессы

депутат горсовета и кандидат в мэры Олег Филимонов во время войны уехал и проживает в Чехии;

депутат Александр Ковальчук сейчас постоянно проживает в Соединенных штатах Америки.

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские чиновники, которые во время войны выезжают на отдых за границу, будут уволены. По его словам, это справедливо.

Напомним, после скандального расследования нардепа Холодова исключили из партии "Слуга народа".