Депутат одесского городского совета сложила полномочия — подробности

Александр Ковальчук с заявлением. Фото: Александра Ковальчук

Депутат Одесского городского совета Александра Ковальчук сложила свои полномочия. Пока известно, что соответствующее заявление уже подписано главой фракции Вадимом Мороховским.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат от фракции "Слуга народа" Александра Ковальчук.

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"Написала заявление о сложении полномочий депутата Одесского городского совета. При этом остаюсь со своей фракцией в роли советницы и продолжу участвовать в заседаниях фракции и подготовке к сессиям. Продолжу сотрудничество с городскими библиотеками и планирую завершить все начатые проекты", — написала Ковальчук.

Другие кадровые изменения в горсовете

Депутаты Одесского городского совета Вадим Терещук и Елена Коробкова сдали свои мандаты. Соответствующее решение было принято на сессию горсовета 29 ноября, депутаты его поддержали.

Напомним, в конце лета главу одесской фракции "Слуга народа" Вадима Мороховского заметили в аэропорту Кишинева. По словам самого депутата, он поехал в рабочую командировку в банк Черногории.