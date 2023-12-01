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В одеській мерії відбулися кадрові зміни

1 грудня 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В одеській мерії відбулися кадрові зміни
Наталія Мостовських. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Стало відомо, що директорка департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталія Мостовьских написала заяву про звільнення. Відповідне рішення підписав мер міста Геннадій Труханов. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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На сайті мерії зазначили, що звільнення відбулося за угодою сторін.

Хто обійме посаду замість Мостовських

Новим директором департаменту міського господарства Одеської міськради буде призначено Артема Захарова, який зараз значиться першим заступником і був призначений замість Віталія Цуркана.

Кадрові зміни у міськраді

Нагадаємо, депутати Одеської міської ради Вадим Терещук та Олена Коробкова склали свої мандати. Відповідне рішення було винесено на сесію міськради 29 листопада, депутати його підтримали.

Також ми писали, що депутатка Одеської міської ради Олександра Ковальчук склала свої повноваження. Наразі відомо, що відповідну заяву вже підписано головою фракції Вадимом Мороховським. 

Додамо, перший заступник Одеського міського голови Сергій Тетюхін вирішив стати до лав ЗСУ. На сесії депутати проголосували за виведення віцемера зі складу виконавчого комітету. 

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