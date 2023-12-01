В одесской мэрии произошли кадровые изменения

Наталья Мостовских. Фото: Новини.LIVE

Стало известно, что директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских написала заявление об увольнении. Соответствующее решение подписал мэр города Геннадий Труханов.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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На сайте мэрии отметили, что увольнение произошло по соглашению сторон.

Кто занимает должность вместо Мостовских

Новым директором департамента городского хозяйства Одесского горсовета будет назначен Артем Захаров, который сейчас числится первым заместителем и был назначен вместо Виталия Цуркана.

Кадровые изменения в горсовете

Напомним, депутаты Одесского городского совета Вадим Терещук и Елена Коробкова сдали свои мандаты. Соответствующее решение было принято на сессии горсовета 29 ноября, депутаты его поддержали.

Также мы писали, что депутат Одесского городского совета Александр Ковальчук сложила свои полномочия. Пока известно, что соответствующее заявление уже подписано главой фракции Вадимом Мороховским.

Добавим, первый заместитель Одесского городского головы Сергей Тетюхин решил стать в ряды ВСУ. На сессии депутаты проголосовали за вывод вице-мера из состава исполнительного комитета.