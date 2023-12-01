Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В одесской мэрии произошли кадровые изменения arrow

В одесской мэрии произошли кадровые изменения

1 декабря 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В одесской мэрии произошли кадровые изменения
Наталья Мостовских. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Стало известно, что директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских написала заявление об увольнении. Соответствующее решение подписал мэр города Геннадий Труханов.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

На сайте мэрии отметили, что увольнение произошло по соглашению сторон.

Кто занимает должность вместо Мостовских

Новым директором департамента городского хозяйства Одесского горсовета будет назначен Артем Захаров, который сейчас числится первым заместителем и был назначен вместо Виталия Цуркана.

Кадровые изменения в горсовете

Напомним, депутаты Одесского городского совета Вадим Терещук и Елена Коробкова сдали свои мандаты. Соответствующее решение было принято на сессии горсовета 29 ноября, депутаты его поддержали.

Также мы писали, что депутат Одесского городского совета Александр Ковальчук сложила свои полномочия. Пока известно, что соответствующее заявление уже подписано главой фракции Вадимом Мороховским.

Добавим, первый заместитель Одесского городского головы Сергей Тетюхин решил стать в ряды ВСУ. На сессии депутаты проголосовали за вывод вице-мера из состава исполнительного комитета.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме