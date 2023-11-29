В Одесі мобілізованим виплатять матеріальну допомогу, — міськрада

Засідання сесії міськради. Фото: скриншот

Одеська міська рада ухвалила рішення про виділення матеріальної допомоги кожному військовому, який стане до лав Збройних сил України. Йдеться про одноразову виплату у 20 тисяч гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з засідання сесії Одеської міської ради.

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Відомо, що цю програму ініціював народний депутат України Олексій Гончаренко, який виступив на сесії.

"Дуже радий, що та програма, яку я ініціював, про виділення одноразової грошової допомоги кожному мобілізованому з Одеси, ухвалили", — сказав нардеп.

Окрім того, Гончаренко закликав інші міста долучитися до такої ініціативи та стимулювати призовників.

Чиновники міськради мобілізуються до ЗСУ

Перший заступник Одеського міського голови Сергій Тетюхін вирішив стати до лав ЗСУ. На сесії депутати проголосували за виведення віцемера зі складу виконавчого комітету.

"Я всім дякую за плідну співпрацю, особливо депутатському корпусу. Ми завжди знаходили порозуміння, принцип безперервності буде зберігатись. Це моє особисте рішення змінити пріоритети на більш, на мій погляд, зараз необхідні", — сказав Тетюхін.

Зазначимо, що на початку жовтня вже пішов служити до ЗСУ заступник мера Олег Бриндак. Саме його посаду тимчасово обійняв Тетюхін.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) викрила та затримала в Одесі чергового сепаратиста. Проросійський блогер фільмував роботу ППО під час дронової атаки на місто та виклав відео у соцмережі.