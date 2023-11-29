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В Одессе мобилизованным выплатят материальную помощь, — горсовет

29 ноября 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе мобилизованным выплатят материальную помощь, — горсовет
Заседание сессии горсовета. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесский городской совет принял решение о выделении материальной помощи каждому военному, который станет в ряды Вооруженных сил Украины. Речь идет об одноразовой выплате в 20 тысяч гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания сессии Одесского городского совета.

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Известно, что эту программу инициировал выступивший на сессии народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Очень рад, что программу, которую я инициировал, о выделении единовременной денежной помощи каждому мобилизованному из Одессы, приняли", — сказал нардеп.

Кроме того, Гончаренко призвал другие города присоединиться к такой инициативе и стимулировать призывников.

Чиновники горсовета мобилизуются в ВСУ

Первый заместитель Одесского городского головы Сергей Тетюхин решил стать в ряды ВСУ. На сессии депутаты проголосовали за вывод вице-мера из состава исполнительного комитета.

"Я всем благодарю за плодотворное сотрудничество, особенно депутатский корпус. Мы всегда находили взаимопонимание, принцип непрерывности будет сохраняться. Это мое личное решение изменить приоритеты на более, на мой взгляд, сейчас необходимые", — сказал Тетюхин.

Отметим, что в начале октября уже пошел служить в ВСУ заместитель мэра Олег Брындак. Именно его должность временно занял Тетюхин.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и задержала в Одессе очередного сепаратиста. Пророссийский блоггер снимал работу ПВО во время дроновой атаки на город и выложил видео в соцсети.

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