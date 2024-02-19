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Чіткі терміни демобілізації — одеські депутати звернулись до міської ради

19 лютого 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Чіткі терміни демобілізації — одеські депутати звернулись до міської ради
Чоловіку виписують повістку. Фото: Синиця Олександр / УНІАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Депутати одеської міської ради виступили проти законопроєкту про мобілізацію, який пройшов до другого читання у ВР. Народні обранці вимагають скасувати звільнення від служби за рішенням Ставки після 36 місяців.

Про це повідомив Голова фракції "ЄС" в Одеській міській раді Олексій Потапський.

Чіткі терміни демобілізації — одеські депутати звернулись до міської ради - фото 1
Звернення одеських депутатів. Фото: Гончаренко
Чіткі терміни демобілізації — одеські депутати звернулись до міської ради - фото 2
Текст звернення одеських депутатів. Фото: Гончаренко

За його словами, до депутатів протягом двох років війни звертаються родичі бійців з питанням термінів демобілізації для тих, хто з перших днів повномасштабного вторгнення  став на захист Одеси та України. Адже відсутність таких термінів сьогодні створює суттєву соціальну напругу та демотивує військовозобовʼязаних.


"На жаль, в підтриманій редакції законопроекту фактично це питання не вирішується, так як крім надання права на демобілізацію після 36 місяців служби під час воєнного стану умовою звільнення військовослужбовців також встановлюється необхідність окремого рішення Ставки Верховного Головнокомандувача. Таким чином, у разі відсутності такого рішення, фактично демобілізація не буде відбуватися", — йдеться у зверненні.

Що відомо про новий законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. Коментарі та зауваження щодо закону було враховано разом з Генштабом, урядом і нардепами.

Також ми писали, що у новій версії законопроєкту щодо мобілізації одним із питань справедливості є виключення права на відстрочку для силовиків. Згідно з цим варіантом закону, тільки 50% особового складу залишається на бронюванні.

Додамо, народний депутат Олексій Гончаренко подав альтернативний варіант законопроєкту про мобілізацію. Однак він не пройшов на слухання до Верховної Ради.

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