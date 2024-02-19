Четкие сроки демобилизации — одесские депутаты обратились в городской совет

Мужчине выписывают повестку. Фото: Синица Олександр/ УНИАН

Депутаты одесского городского совета выступили против прошедшего до второго чтения в ВР законопроекта о мобилизации. Народные избранники требуют упразднить освобождение от службы по решению Ставки после 36 месяцев.

Об этом сообщил глава фракции "ЕС" в Одесском городском совете Алексей Потапский.

Обращение одесских депутатов. Фото: Гончаренко

Текст обращения одесских депутатов. Фото: Гончаренко

По его словам, к депутатам в течение двух лет войны обращаются родственники бойцов с вопросом сроков демобилизации для тех, кто с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту Одессы и Украины. Ведь отсутствие таких терминов сегодня создает существенное социальное напряжение и демотивирует военнообязанных.



"К сожалению, в поддержанной редакции законопроекта фактически этот вопрос не решается, так как помимо предоставления права на демобилизацию после 36 месяцев службы во время военного положения условием увольнения военнослужащих также устанавливается необходимость отдельного решения Ставки Верховного Главнокомандующего. Таким образом, в случае отсутствия такого решения, фактически демобилизация не будет происходить", — говорится в обращении.

Что известно о новом законопроекте о мобилизации

Напомним, Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.

Также мы писали, что в новой версии законопроекта о мобилизации одним из вопросов справедливости является исключение права на отсрочку для силовиков. Согласно этому варианту закона, только 50% личного состава остается на бронировании.

Добавим, народный депутат Алексей Гончаренко предоставил альтернативный вариант законопроекту о мобилизации. Однако он не прошел на слушание в Верховную Раду.