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Из бюджета Одессы будет выделено 130 миллионов военным — на что потратят

21 февраля 2024 14:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Из бюджета Одессы будет выделено 130 миллионов военным — на что потратят
Воины Вооруженных сил Украины. Фото: Новости.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Депутаты Одесского городского совета поддержали увеличение финансирования городской целевой программы "Безопасный город Одесса" на 131,7 миллиона гривен. На эти средства планируется оказать помощь военным частям.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Куда пойдут деньги

За соответствующее решение проголосовали депутаты на заседании сессии горсовета. По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, средства будут перечислены на счета воинских частей согласно предоставленным заявкам.

"Это в основном дроны, РЭБ и транспортные средства, увеличивающие мобильность подразделений и спасающие жизнь наших защитников", — сообщил мэр.

Напомним, четверо депутатов городского совета решили уволиться со своих должностей. Это по одному представителю "Слуги народа" и "ОПЗЖ", а также два депутата от "Партии Шария".

Также мы писали, что депутаты Одесского городского совета выступили против законопроекта о мобилизации, который прошел на второе чтение в ВР. Народные избранники требуют упразднить освобождение от службы по решению Ставки после 36 месяцев.

Одесса
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