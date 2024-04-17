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Техника для коммунальщиков за 15 миллионов — в Одессе объявили тендер

17 апреля 2024 14:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Техника для коммунальщиков за 15 миллионов — в Одессе объявили тендер
В Одессе хотят выделить миллионы на автоподъемник. Фото: Auto.Ria
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одесское коммунальное предприятие намерено приобрести новый автоподъемник. На закупку хотят выделить 15 миллионов гривен из бюджета.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Рrozorro.

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Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Больше о тендере

Коммунальное предприятие "Горзелентранс" объявило тендер на приобретение оборудования и предметов долгосрочного пользования автоподъемником 35м на шасси IVECO EuroCargo или эквиваленту.

Конечный срок подачи предложений назначен на 24 апреля, на следующий день решено провести аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Общая сумма планируемой закупки составляет 15 миллионов гривен.

Отметим, что по данным платформы Auto.Ria такой же автоподъемник с пробегом в 83 тысячи километров стоит почти в три раза меньше — около 5,5 миллиона гривен.

Техника для коммунальщиков за 15 миллионов — в Одессе объявили тендер - фото 2
Объявление о продаже автоподъемника. Фото: скриншот с Auto.Ria

Другие тендеры в Одессе

Напомним, что в Одессе, несмотря на возмущение общества из-за несрочных на первоочередные расходы, постоянно объявляют тендеры на ремонт дорог. В очередной раз потратить на работы планируется более 20 миллионов гривен.

Также мы писали, что в городе Черноморск Одесской области планируют отремонтировать фасад жилого дома. Подрядчика выбрали без аукциона, а на работы готовы потратить более миллиона гривен.

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