На Одещині побудують підземну школу-укриття — що відомо про заклад

В Одеській області побудують підземну школу. Ілюстративне фото: міський голова Харкова Ігор Терехов

В Одеській області, за сприяння Литовської Республіки, планують побудувати велику школу-бомбосховище в рамках проєкту "Школа для України". Цей заклад буде створено з нуля на місці, де раніше навіть не існувало подібних укриттів.

Про це повідомляє керівник литовських програм "Co-create Future of Ukraine" Артурас Жарновскіс.

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Про підземні школи-укриття

За словами керівника програми Артураса Жарновскіса, підземні приміщення майбутнього комплексу будуть захищені від радіації. Також їх можна використовувати для проведення різноманітних спортивних та культурних заходів. Таким чином вчителі закладів освіти забезпечуватимуть активне дозвілля учнів у позаурочний час.

"Уявіть собі, є четверокласники, які фактично ніколи не ходили до школи, особливо не вчилися в класичному режимі, а не через Інтернет. Саме тому ми розпочинаємо будівництво великих шкіл-бомбосховищ в інших регіонах. Вважаю, що ми зможемо завершити ці роботи протягом поточного року", — зазначив Артурас Жарновскіс.

Підземна кшола-укриття. Фото: міський голова Харкова Ігор Терехов



Такі самі ініціативи заплановані і для інших регіонів України. Побудувати підземні безпечні школи планують у Миколаївській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та, можливо, Харківській областях.



Також ми писали, що тимчасовий повірений у справах Литви Ліна Зігмантайте у Великій Британії, посол Естонії Вільяр Любі та посол Латвії Івіта Бурмістре та закликали підтримувати Україну, допоки вона не переможе у війні Росію.



Додамо, що у Подільську Одеської області побудують укриття для ліцею. Попередня вартість робіт становить понад 17 мільйонів гривень. Зазначимо, що це вже друге укриття для міста за таку суму у цьому році, минулу закупівлю провели в лютому.