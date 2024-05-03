В Одесской области построят подземную школу-укрытие — что известно о заведении

В Одесской области будет построена подземная школа. Иллюстративное фото: городской голова Харькова Игорь Терехов

В Одесской области, при содействии Литовской Республики, планируют построить большую школу-бомбоубежище в рамках проекта "Школа для Украины". Это заведение будет создано с нуля на месте, где раньше даже не существовало подобных укрытий.

Об этом сообщает руководитель литовских программ "Co-create Future of Ukraine" Артурас Жарновскис.

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О подземных школах-укрытиях

По словам руководителя программы Артураса Жарновскиса, подземные помещения будущего комплекса будут защищены от радиации. Также их можно использовать для проведения различных спортивных и культурных мероприятий. Таким образом, учителя учебных заведений будут обеспечивать активный досуг учащихся во внеурочное время.

"Представьте себе, есть четвероклассники, которые фактически никогда не ходили в школу, особенно не учились в классическом режиме, а не через Интернет. Именно поэтому мы начинаем строительство больших школ-бомбоубежищ в других регионах. Считаю, что мы сможем завершить эти работы в течение текущего года" , — отметил Артурас Жарновскис.

Подземный кшола-укрытие. Фото: городской голова Харькова Игорь Терехов



Такие же инициативы запланированы и для других регионов Украины. Построить подземные безопасные школы планируют в Николаевской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.



Также мы писали, что временный поверенный в делах Литвы Лина Зигмантайте в Великобритании, посол Эстонии Вильяр Люби и посол Латвии Ивита Бурмистра и призвали поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит в войне Россию.



Добавим, что в Подольске Одесской области построят укрытие для лицея. Предварительная стоимость работ составляет более 17 миллионов гривен. Отметим, что это уже второе укрытие для города за такую сумму в этом году, прошлую закупку провели в феврале.