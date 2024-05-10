На Трасі здоров'я в Одесі стане безпечніше — що зміниться

Біля Траси здоров'я в Одесі планують встановити укриття. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Одесі планують встановити мобільне укриття поблизу Траси здоров'я. Таке рішення пов'язано з ракетною атакою на місто 29 квітня, внаслідок якої загинули семеро людей.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомив директор фонду "Юність 2.0" Ілля Блохін.

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За даними департаменту муніципальної безпеки, установку укриття здійснить благодійний фонд "Юність 2.0" власним коштом, хоча вартість укриття перевищує 300 тисяч гривень. Ілля Блохін, директор фонду, зазначив, що найближчим часом планують встановити сховище у парку "Юність" з системою відеоспостереження та автоматичним відкриванням дверей під час тривоги.

"Те місце, де ми ставимо укриття, ближче до моря. Воно зможе вмістити близько 10-15 людей. Орієнтовно встановлення буде наступного тижня — у четвер, 16 травня", — зазначив Ілля Блохін.

За словами Іллі Блохіна, укриття в Одесі стане 20-м за рахунком у межах проєкту SafePlace4UA. Попередні 19 розташували у прифронтових містах, зокрема Чернігові, Херсоні, Миколаєві, Харкові.

У міськраді Одеси також планують збільшити кількість мобільних сховищ на Трасі здоров'я за рахунок бюджету. Однак деталі щодо термінів і фінансування поки не розголошені.

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Ми писали, що в Одеській області за сприяння Литовської Республіки планують побудувати велику школу-бомбосховище в рамках проєкту "Школа для України". Цей заклад буде створено з нуля на місці, де раніше навіть не існувало подібних укриттів.

Також ми повідомляли, що в Одесі планують відреставрувати одразу два укриття для навчальних закладів. Попередня вартість робіт становить понад 10 мільйонів гривень. За інформацією відкритого аукціону замовником стала комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського та Київського районів".

Додамо, що в Одесі останнім часом загострилось питання безпеки містян, адже Росія не припиняє обстрілювати місто. Проте наразі не всі одеські сховища відповідають нормам та є доступними для різних груп населення, вони й надалі потребують покращень.