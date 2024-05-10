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На Трассе здоровья в Одессе станет безопаснее — что изменится

10 мая 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На Трассе здоровья в Одессе станет безопаснее — что изменится
У Трассы здоровья в Одессе планируют установить укрытие. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе планируют установить мобильное укрытие вблизи Трассы Здоровья. Такое решение связано с ракетной атакой на город 29 апреля, в результате которой погибли семь человек.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщил директор фонда "Юность 2.0" Илья Блохин.

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По данным департамента муниципальной безопасности, установку укрытия осуществит благотворительный фонд "Юность 2.0" за свой счет, хотя стоимость укрытия превышает 300 тысяч гривен. Илья Блохин, директор фонда, отметил, что в ближайшее время планируется установить хранилище в парке "Юность" с системой видеонаблюдения и автоматическим открыванием дверей во время тревоги.

"То место, где мы ставим укрытие, ближе к морю. Оно сможет вместить около 10-15 человек. Ориентировочно установка будет на следующей неделе — в четверг, 16 мая", — отметил Илья Блохин.

По словам Ильи Блохина, укрытие в Одессе станет 20-м по счету в рамках проекта SafePlace4UA. Предыдущие 19 разместили в прифронтовых городах, в частности Чернигове, Херсоне, Николаеве, Харькове.

В горсовете Одессы также планируется увеличить количество мобильных хранилищ на Трассе зоровья за счет бюджета. Однако детали по срокам и финансированию пока не разглашены.

Больше об укрытиях на Одесчине

Мы писали, что в Одесской области при содействии Литовской Республики планируют построить большую школу-бомбоубежище в рамках проекта "Школа для Украины". Это заведение будет создано с нуля на месте, где раньше даже не существовало подобных укрытий.

Также мы сообщали, что в Одессе планируется отреставрировать сразу два укрытия для учебных заведений. Предварительная стоимость работ составляет более 10 миллионов гривен. По информации открытого аукциона, заказчиком стало коммунальное учреждение "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Приморского и Киевского районов".

Добавим, что в Одессе в последнее время обострился вопрос безопасности горожан, ведь Россия не перестает обстреливать город. Однако пока не все одесские хранилища соответствуют нормам и доступны для разных групп населения, они и в дальнейшем нуждаются в улучшениях.

Одесса
Одесская ОГА
бомбоубежище
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