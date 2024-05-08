Ракетна атака по Трасі здоров'я 29 квітня — в лікарні помер ще один одесит

Машини швидкої допомоги. Фото: Новини.LIVE

Унаслідок російського ракетного удару по Трасі здоров'я в Одесі 29 квітня у лікарні помер ще один 23-річний молодик. Загалом касетні боєприпаси, які застосували окупанти у той страшний день, забрали життя сімох мирних українців.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.



"На жаль, кількість жертв російської атаки на Одесу 29 квітня збільшилася до 7 осіб. Сьогодні в лікарні помер ще один чоловік 2001 року народження, за життя якого лікарі боролися до останнього", — йдеться у повідомленні.

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Ракетний удар по Одесі 29 квітня

Нагадаємо, що 29 квітня російські військові вдарили ракетою по Трасі Здоров'я в Одесі, де в той момент гуляли багато людей. Через обстріли стались значні пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури в районі події. Зокрема, постраждав "Замок Гаррі Поттера" — у будівлі повністю згорів дах.



Усього через ракетну атаку на місто до медзакладів Одеси було ушпиталено 23 постраждалих через ракетну атаку. Серед поранених вісім людей перебували у важкому стані, з них четверо — у вкрай важкому.



Серед постраждалих опинилась і п'ятирічна дівчинка на ім'я Злата. Стало відомо, що вона перенесла операцію, але наразі її стан погіршився — дитина впала у кому.

Ми повідомляли, що зважаючи на боєприпас — атака по одеситах була навмисною. За інформацією Дмитра Плетенчука, попередньо, місто атакували балістичним "Іскандером" із касетною бойовою частиною. Саме це й призвело до смертей та поранень серед цивільного населення.