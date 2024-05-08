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Ракетна атака по Трасі здоров'я 29 квітня — в лікарні помер ще один одесит

8 травня 2024 13:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ракетна атака по Трасі здоров'я 29 квітня — в лікарні помер ще один одесит
Машини швидкої допомоги. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Унаслідок російського ракетного удару по Трасі здоров'я в Одесі 29 квітня у лікарні помер ще один 23-річний молодик. Загалом касетні боєприпаси, які застосували окупанти у той страшний день, забрали життя сімох мирних українців. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

"На жаль, кількість жертв російської атаки на Одесу 29 квітня збільшилася до 7 осіб. Сьогодні в лікарні помер ще один чоловік 2001 року народження, за життя якого лікарі боролися до останнього", — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що 29 квітня російські військові вдарили ракетою по Трасі Здоров'я в Одесі, де в той момент гуляли багато людей. Через обстріли стались значні пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури в районі події. Зокрема, постраждав "Замок Гаррі Поттера" — у будівлі повністю згорів дах.

Усього через ракетну атаку на місто до медзакладів Одеси було ушпиталено 23 постраждалих через ракетну атаку. Серед поранених вісім людей перебували у важкому стані, з них четверо — у вкрай важкому.

Серед постраждалих опинилась і п'ятирічна дівчинка на ім'я Злата. Стало відомо, що вона перенесла операцію, але наразі її стан погіршився — дитина впала у кому

Ми повідомляли, що зважаючи на боєприпас — атака по одеситах була навмисною.  За інформацією Дмитра Плетенчука, попередньо, місто атакували балістичним "Іскандером" із касетною бойовою частиною. Саме це й призвело до смертей та поранень серед цивільного населення. 

Одеса
війна
російські війська
смерть
лікарні
Одеська область
ракета
жертви
ракетний удар
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