Стало відомо про стан постраждалих в результаті вчорашній атаки на Одесу
Внаслідок ракетного удару по Одесі поранення різної ступені тяжкості отримали більше 20 пацієнтів. 14 людей наразі перебувають у міській лікарні, двоє з яких у вкрай важкому стані та не можуть дихати самостійно.
Про це повідомили Новинам.LIVE в Одеській міській лікарні.
Стан постраждалих
Внаслідок ракетної атаки до лікарні потрапило 14 постраждалих з осколковими пораненнями, п'ятеро з яких з інших міст України — Сум, Запоріжжя та Миколаєва. На жаль, жінка 40 років померла внаслідок травм, несумісних з життям — лікарі діагностували у неї осколкові поранення шиї, легень та серця.
"Чотири людини перебувають у дуже тяжкому — край важкому — стані. Двоє з них на апараті штучної вентиляції легень. Троє постраждалих — із складними травматологічними пораненнями і ще троє у хірургічному відділенні із судинними пораненнями", — прокоментував Денис Сєбов.
Він додав, що ще двоє пацієнтів були переведені в інші лікарні, а один постраждалий наразі проходить лікування амбулаторно. Він перебуває під наглядом лікарів травматологічного відділення.
Діставали уламки від боєприпасів
Денис Сєбов зазначив, що травми від російських атак по цивільному населенню стають дедалі серйознішими. Дуже багато уламків лікарі діставали з тіл постраждалих одеситів. Усі частини боєприпасів в подальшому будуть скеровані на спеціальну судово-медичну експертизу.
"Всі ураження тяжкі, вони супроводжувались пошкодженням судин та життєвоважливих органів. Буде проводитися експертиза, осколки також взяті на аналіз, який проводитимуть судово-медичні експерти", — зазначив Денис Сєбов.
Атака на Одесу 29 квітня — що відомо
Російські окупанти вчора ввечері, 29 квітня, завдали ракетного удару по рекреаційній зоні Одеси. Зокрема, постраждав "Замок студентів" — у будівлі повністю згорів дах. Також стало відомо, що внаслідок обстрілу уламкові поранення отримав колишній народний депутат Сергій Ківалов.
Водночас зважаючи на боєприпас — атака по одеситах була навмисною. За інформацією Дмитра Плетенчука, попередньо, місто атакували балістичним "Іскандером" із касетною бойовою частиною. Саме це й призвело до смертей та поранень серед цивільного населення.
Сьогодні в Одесі оголошено День жалоби за загиблими. На будівлях приспущені прапори з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста міськрада рекомендує обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.
Читайте Новини.LIVE!