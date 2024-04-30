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Стало відомо про стан постраждалих в результаті вчорашній атаки на Одесу

30 квітня 2024 12:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Стало відомо про стан постраждалих в результаті вчорашній атаки на Одесу
Стало відомо про стан постраждалих внаслідок ракетного удару по Одесі 29 квітня. Ілюстративне фото: Новини.LIVЕ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Внаслідок ракетного удару по Одесі поранення різної ступені тяжкості отримали більше 20 пацієнтів. 14 людей наразі перебувають у міській лікарні, двоє з яких у вкрай важкому стані та не можуть дихати самостійно. 

Про це повідомили Новинам.LIVE в Одеській міській лікарні. 
 

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Стан постраждалих

Внаслідок ракетної атаки до лікарні потрапило 14 постраждалих з осколковими пораненнями, п'ятеро з яких з інших міст України — Сум, Запоріжжя та Миколаєва. На жаль, жінка 40 років померла внаслідок  травм, несумісних з життям — лікарі діагностували у неї осколкові поранення шиї, легень та серця. 

"Чотири людини перебувають у дуже тяжкому — край важкому — стані. Двоє з них на апараті штучної вентиляції легень.  Троє постраждалих — із складними травматологічними пораненнями і ще троє у хірургічному відділенні із судинними пораненнями", — прокоментував Денис Сєбов.

Він додав, що ще двоє пацієнтів були переведені в інші лікарні, а один постраждалий наразі проходить лікування амбулаторно. Він перебуває під наглядом лікарів травматологічного відділення.

Лікар розповів про стан постраждалих в Одесі після ракетного удару
Денис Сєбов розповів про стан постраждалих внаслідок ракетного удару по Одесі. Фото: Новини.LIVE

Діставали уламки від боєприпасів

Денис Сєбов зазначив, що травми від російських атак по цивільному населенню стають дедалі серйознішими. Дуже багато уламків лікарі діставали з тіл постраждалих одеситів. Усі частини боєприпасів в подальшому будуть скеровані на спеціальну судово-медичну експертизу. 

"Всі ураження тяжкі, вони супроводжувались пошкодженням судин та життєвоважливих  органів. Буде проводитися експертиза, осколки також взяті на аналіз, який проводитимуть судово-медичні експерти", — зазначив Денис Сєбов.

Атака на Одесу 29 квітня — що відомо

Російські окупанти вчора ввечері, 29 квітня, завдали ракетного удару по рекреаційній зоні Одеси. Зокрема, постраждав "Замок студентів" — у будівлі повністю згорів дах. Також стало відомо, що внаслідок обстрілу уламкові поранення отримав колишній народний депутат Сергій Ківалов. 

Водночас зважаючи на боєприпас — атака по одеситах була навмисною.  За інформацією Дмитра Плетенчука, попередньо, місто атакували балістичним "Іскандером" із касетною бойовою частиною. Саме це й призвело до смертей та поранень серед цивільного населення. 

Сьогодні в Одесі оголошено День жалоби за загиблими. На будівлях приспущені прапори з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста міськрада рекомендує обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

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