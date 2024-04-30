Стало известно о состоянии пострадавших в результате вчерашней атаки на Одессу

Стало известно о состоянии пострадавших в результате ракетного удара по Одессе 29 апреля. Иллюстративное фото: Новини.LIVЕ

В результате ракетного удара по Одессе ранения разной степени тяжести получили более 20 пациентов. 14 человек находятся в городской больнице, двое из которых в крайне тяжелом состоянии и не могут дышать самостоятельно.

Об этом сообщили Новинам.LIVE в Одесской городской больнице.

Читайте также:

Состояние пострадавших

В результате ракетной атаки в больницу попали 14 пострадавших с осколочными ранениями, пятеро из которых из других городов Украины — Сум, Запорожья и Николаева. К сожалению, женщина 40 лет умерла в результате несовместимых с жизнью травм — врачи диагностировали у нее осколочные ранения шеи, легких и сердца.

"Четыре человека находятся в очень тяжелом — крайне тяжелом состоянии. Двое из них на аппарате искусственной вентиляции легких. Трое пострадавших — со сложными травматологическими ранениями и еще трое в хирургическом отделении с сосудистыми ранениями" , — прокомментировал Денис Себов.

Он добавил, что еще двое пациентов были переведены в другие больницы, а один пострадавший проходит лечение амбулаторно. Он находится под наблюдением врачей травматологического отделения.

Денис Себов рассказал о состоянии пострадавших в результате ракетного удару по Одессе. Фото: Новини.LIVE

Доставали обломки от боеприпасов

Денис Себов отметил, что травмы от российских атак по гражданскому населению становятся все более серьезными. Очень много обломков врачи доставали из тел пострадавших одесситов. Все части боеприпасов будут направлены на специальную судебно-медицинскую экспертизу.

"Все поражения тяжелые, они сопровождались повреждением сосудов и жизненно важных органов. Будет проводиться экспертиза, осколки также взяты на анализ, который будут проводить судебно-медицинские эксперты" , — отметил Денис Себов.

Атака на Одессу 29 апреля — что известно

Российские кафиры вчера вечером, 29 апреля, нанесли ракетный удар по рекреационной зоне Одессы. В частности, пострадал "Замок студентов" — в здании полностью сгорела крыша. Также стало известно, что в результате обстрела обломочные ранения получил бывший народный депутат Сергей Кивалов.

В то же время, учитывая боеприпас, атака по одесситам была умышленной. По информации Дмитрия Плетенчука, предварительно город атаковали баллистическим "Искандером" с кассетной боевой частью. Именно это и привело к смертям и ранениям среди гражданского населения.

Сегодня в Одессе объявлен День траура по погибшим. На постройках приспущены флаги с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города горсовет рекомендует ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.