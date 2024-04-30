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Росія навмисно вдарила по Трасі здоров'я в Одесі — Плетенчук про подробиці атаки

30 квітня 2024 09:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Росія навмисно вдарила по Трасі здоров'я в Одесі — Плетенчук про подробиці атаки
Росія завдала удар по "Замку студентів" в Одесі 29 квітня. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Російські окупанти вчора ввечері, 29 квітня, завдали ракетного удару по рекреаційній зоні Одеси.  Внаслідок атаки є жертви серед цивільного населення та руйнування інфраструктури, водночас зважаючи на боєприпас — атака по цивільних одеситах була навмисною.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.
 

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Наслідки ракетного удару по Одесі 29 квітня 

У медзакладах Одеси перебувають 23 постраждалих через ракетну атаку. Серед поранених вісім людей перебувають у важкому стані, з них четверо — у вкрай важкому, зокрема чотирирічна дитина. Крім людських жертв, також зафіксовано значні пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури в районі події.

"Це був удар по  рекреаційній зоні — по одній з найбільш популярних локацій в Одесі. Більше 30 людей опинилися в лікарні, серед них — 4 у важкому стані. На жаль, 5 людей загинули. Наслідки жахливі", — прокоментував Дмитро Плетенчук.

Внаслідок ракетного удару по Одесі загинуло 5 осіб
Дмитро Плетенчук про ракетну атаку по Одесі. Фото: Новини.LIVE

Звідки запускали ракету

За попередньою інформацію, ракета типу Іскандер-М була випущена з території тимчасово окупованого Криму. Окрім цього, скоріш за все снаряд мав у собі шрапнель для ураження живої сили, проте випущений був — по рекреаційній зоні Одеси. 

"Це відкрита локація. Було зрозуміло, що там ніяких об'єктів немає. І все одно ворог, ймовірно, застосував балістичну ракету та, ймовірно, касетний боєприпас. Наразі експерти встановлюються вид боєприпасу, проте враховуючи характер ушкоджень, ми бачимо вражаючі елементи для знищення живой сили", — зазначив Дмитро Плетенчук. 

Росія запустила ракету зі шрапнелью по Одесі
Уламок ракети, яку випустила Росія. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 29 квітня російські військові вдарили ракетою по Трасі Здоров'я в Одесі, де перебували багато людей. Зафіксовано значні пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури в районі події.

Зокрема, постраждав "Замок студентів" — у будівлі повністю згорів дах. Також стало відомо, що внаслідок обстрілу уламкові поранення отримав колишній народний депутат Сергій Ківалов. 

На ворожу атаку по Одесі відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він зауважив, що щоденні російські удари можна зупинити системами ППО, і артилерійськими снарядами для контрбатарейної боротьби.

Одеса
війна
російські війська
Крим
Новини Одеси
ракета
жертви
ракетний удар
Дмитро Плетенчук

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