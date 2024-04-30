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Россия намеренно ударила по Трассе здоровья в Одессе — Плетенчук о подробностях атаки

30 апреля 2024 09:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Россия намеренно ударила по Трассе здоровья в Одессе — Плетенчук о подробностях атаки
Россия нанесла удар по "Замку студентов" в Одессе 29 апреля. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Российские кафиры вчера вечером, 29 апреля, нанесли ракетный удар по рекреационной зоне Одессы. В результате атаки есть жертвы среди гражданского населения и разрушение инфраструктуры, ввиду боеприпаса — атака по гражданским одесситам была умышленной.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.
 

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Последствия ракетного удара по Одессе 29 апреля

В медучреждениях Одессы находятся 23 пострадавших из-за ракетной атаки. Среди раненых восемь человек находятся в тяжелом состоянии, из них четверо — в крайне тяжелом, в том числе четырехлетний ребенок. Помимо человеческих жертв также зафиксированы значительные повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры в районе происшествия.

"Это был удар по рекреационной зоне — по одной из самых популярных локаций в Одессе. Более 30 человек оказались в больнице, среди них — 4 в тяжелом состоянии. К сожалению, 5 человек погибли. Последствия ужасающие", — прокомментировал Дмитрий Плетенчук.

В результате ракетного удара по Одессе погибли 5 человек
Дмитрий Плетенчук о ракетной атаке по Одессе. Фото: Новини.LIVE

Откуда запускали ракету

По предварительной информации, ракета типа "Искандер-М" была выпущена с территории временно оккупированного Крыма. Кроме этого, скорее всего, снаряд имел в себе шрапнель для поражения живой силы, однако выпущен был — по рекреационной зоне Одессы.

"Это открытая локация. Было понятно, что там никаких объектов нет. И все равно враг, вероятно, применил баллистическую ракету и, вероятно, кассетный боеприпас. В настоящее время эксперты устанавливают вид боеприпаса, однако, учитывая характер повреждений, мы видим впечатляющие элементы для уничтожения живой силы", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Россия запустила ракету со шрапнелью по Одессе
Обломок ракеты, выпущенной Россией. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 29 апреля российские военные ударили ракетой по Трассе Здоровья в Одессе, где находились многие люди. Зафиксированы значительные повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры в районе происшествия.

В частности, пострадал замок студентов  — крыша здания почти полностью сгорела. Стало известно, что в результате обстрела обломочные ранения получил бывший народный депутат Сергей Кивалов.

На вражескую атаку по Одессе отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что ежедневные российские удары можно остановить системами ПВО и артиллерийскими снарядами для контрбатарейной борьбы.

Одесса
война
российские войска
Крым
Новости Одессы
ракета
жертвы
ракетный удар
Дмитрий Плетенчук

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