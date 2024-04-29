Внаслідок атаки по Одесі загинуло двоє людей та собака — Кіпер

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок обстрілу Одеси в понеділок, 29 квітня, двоє людей і собака загинули. Ще вісім осіб, серед яких 12-річний хлопчик, отримали поранення різного ступеня важкості.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram в понеділок, 29 квітня.

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Наслідки обстрілу Одеси

Лікарі та рятувальні служби негайно вирушили на місце події та надають постраждалим всю можливу допомогу. Вони вживають усіх можливих заходів для того, щоб забезпечити негайне медичне втручання та забезпечити найкращу можливу допомогу потерпілим.

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Новини.LIVE

Крім людських жертв, також зафіксовано значні пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури в районі події. Відповідні служби працюють на місці події.

Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо раніше в Одесі пролунав вибух ввечері, 29 квітня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Також ми розповідали, що внаслідок атаки по Харкову в понеділок, 29 квітня, поранення отримав цивільний чоловік.