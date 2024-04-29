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Внаслідок атаки по Одесі загинуло двоє людей та собака — Кіпер

29 квітня 2024 19:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Внаслідок атаки по Одесі загинуло двоє людей та собака — Кіпер
Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Внаслідок обстрілу Одеси в понеділок, 29 квітня, двоє людей і собака загинули. Ще вісім осіб, серед яких 12-річний хлопчик, отримали поранення різного ступеня важкості.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram в понеділок, 29 квітня.

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Лікарі та рятувальні служби негайно вирушили на місце події та надають постраждалим всю можливу допомогу. Вони вживають усіх можливих заходів для того, щоб забезпечити негайне медичне втручання та забезпечити найкращу можливу допомогу потерпілим.

Внаслідок атаки по Одесі загинуло двоє людей та собака — Кіпер - фото 1
Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Новини.LIVE

Крім людських жертв, також зафіксовано значні пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури в районі події. Відповідні служби працюють на місці події.

Внаслідок атаки по Одесі загинуло двоє людей та собака — Кіпер - фото 1
Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо раніше в Одесі пролунав вибух ввечері, 29 квітня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Також ми розповідали, що внаслідок атаки по Харкову в понеділок, 29 квітня, поранення отримав цивільний чоловік. 

Одеса
обстріли
ракета
війна в Україні
поранення
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