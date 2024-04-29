Внаслідок атаки по Одесі загинуло двоє людей та собака — Кіпер
Внаслідок обстрілу Одеси в понеділок, 29 квітня, двоє людей і собака загинули. Ще вісім осіб, серед яких 12-річний хлопчик, отримали поранення різного ступеня важкості.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram в понеділок, 29 квітня.
Наслідки обстрілу Одеси
Лікарі та рятувальні служби негайно вирушили на місце події та надають постраждалим всю можливу допомогу. Вони вживають усіх можливих заходів для того, щоб забезпечити негайне медичне втручання та забезпечити найкращу можливу допомогу потерпілим.
Крім людських жертв, також зафіксовано значні пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури в районі події. Відповідні служби працюють на місці події.
Нагадаємо раніше в Одесі пролунав вибух ввечері, 29 квітня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Також ми розповідали, що внаслідок атаки по Харкову в понеділок, 29 квітня, поранення отримав цивільний чоловік.
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