В Одесі пролунав вибух — що відомо

Ракета в небі. Фото: АрміяInform

Вибух в Одесі пролунав ввечері, 29 квітня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

Читайте також:

Вибух в Одесі

"В Одесі пролунав вибух", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошена тривога.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали ввечері, 29 квітня. Російські окупанти обстрілювали місто.

Також росіяни двічі за день обстріляли Нікопольщину. При цьому ворог застосовував важку артилерію.