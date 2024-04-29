В Одесі пролунав вибух — що відомо
29 квітня 2024 18:34
Ракета в небі. Фото: АрміяInform
Вибух в Одесі пролунав ввечері, 29 квітня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
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Вибух в Одесі
"В Одесі пролунав вибух", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошена тривога.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали ввечері, 29 квітня. Російські окупанти обстрілювали місто.
Також росіяни двічі за день обстріляли Нікопольщину. При цьому ворог застосовував важку артилерію.
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