Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі пролунав вибух — що відомо arrow

В Одесі пролунав вибух — що відомо

29 квітня 2024 18:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Одесі пролунав вибух — що відомо
Ракета в небі. Фото: АрміяInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибух в Одесі пролунав ввечері, 29 квітня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

Читайте також:

Вибух в Одесі

"В Одесі пролунав вибух", — йдеться у повідомленні.

null
Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошена тривога.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

null
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали ввечері, 29 квітня. Російські окупанти обстрілювали місто.

Також росіяни двічі за день обстріляли Нікопольщину. При цьому ворог застосовував важку артилерію.

Одеса
війна
вибух
обстріли
повітряна тривога
ракети

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

Розклад ефірів

Всі ефіри