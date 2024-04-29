В Одессе раздался взрыв — что известно

Ракета в небе. Фото: АрмияInform

Взрыв в Одессе раздался вечером, 29 апреля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также:

Взрыв в Одессе

"В Одессе раздался взрыв", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена тревога.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрывы в Харькове прогремели вечером, 29 апреля. Российские оккупанты обстреливали город.

Также россияне дважды за день обстреляли Никопольский район. При этом враг применял тяжелую артиллерию.