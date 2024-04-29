В Одессе раздался взрыв — что известно
29 апреля 2024 18:34
Ракета в небе. Фото: АрмияInform
Взрыв в Одессе раздался вечером, 29 апреля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Взрыв в Одессе
"В Одессе раздался взрыв", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена тревога.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, взрывы в Харькове прогремели вечером, 29 апреля. Российские оккупанты обстреливали город.
Также россияне дважды за день обстреляли Никопольский район. При этом враг применял тяжелую артиллерию.
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