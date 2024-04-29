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В Одессе раздался взрыв — что известно

29 апреля 2024 18:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Одессе раздался взрыв — что известно
Ракета в небе. Фото: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрыв в Одессе раздался вечером, 29 апреля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В Одессе раздался взрыв", — говорится в сообщении.

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Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена тревога.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрывы в Харькове прогремели вечером, 29 апреля. Российские оккупанты обстреливали город.

Также россияне дважды за день обстреляли Никопольский район. При этом враг применял тяжелую артиллерию.

Одесса
война
взрыв
обстрелы
воздушная тревога
ракеты

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