В результате атаки по Одессе погибли два человека и собака — Кипер

Последствия обстрелов Одессы. Фото: Новини.LIVE

В результате обстрела Одессы в понедельник, 29 апреля, два человека и собака погибли. Еще восемь человек, среди которых 12-летний мальчик, получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram в понедельник, 29 апреля.

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Последствия обстрела Одессы

Врачи и спасательные службы немедленно отправились на место происшествия и оказывают пострадавшим всю возможную помощь. Они принимают все возможные меры для того, чтобы обеспечить немедленное медицинское вмешательство и обеспечить наилучшую возможную помощь пострадавшим.

Последствия обстрелов Одессы. Фото: Новини.LIVE

Помимо человеческих жертв также зафиксированы значительные повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры в районе происшествия. Соответствующие службы работают на месте происшествия.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Напомним, ранее в Одессе раздался взрыв вечером, 29 апреля. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Также мы рассказывали, что в результате атаки по Харькову в понедельник, 29 апреля, ранение получил гражданский мужчина.