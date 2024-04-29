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В результате атаки по Одессе погибли два человека и собака — Кипер

29 апреля 2024 19:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В результате атаки по Одессе погибли два человека и собака — Кипер
Последствия обстрелов Одессы. Фото: Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В результате обстрела Одессы в понедельник, 29 апреля, два человека и собака погибли. Еще восемь человек, среди которых 12-летний мальчик, получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram в понедельник, 29 апреля.

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Врачи и спасательные службы немедленно отправились на место происшествия и оказывают пострадавшим всю возможную помощь. Они принимают все возможные меры для того, чтобы обеспечить немедленное медицинское вмешательство и обеспечить наилучшую возможную помощь пострадавшим.

В результате атаки по Одессе погибли два человека и собака — Кипер - фото 1
Последствия обстрелов Одессы. Фото: Новини.LIVE

Помимо человеческих жертв также зафиксированы значительные повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры в районе происшествия. Соответствующие службы работают на месте происшествия.

В результате атаки по Одессе погибли два человека и собака — Кипер - фото 1
Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Напомним, ранее в Одессе раздался взрыв вечером, 29 апреля. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Также мы рассказывали, что в результате атаки по Харькову в понедельник, 29 апреля, ранение получил гражданский мужчина.

Одесса
обстрелы
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