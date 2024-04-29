Окупанти вдарили по замку Одеської юридичної академії — кадри наслідків

Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: Новини.LIVE

​Російські загарбники обстріляли Одесу у понеділок, 29 квітня. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей та собака, також є поранені.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці атаки та показав наслідки обстрілу.

Читайте також:

Російський обстріл Одеси

Ворог завдав ракетного удару по замку студентів "Одеської юридичної академії". Будівля майже згоріла.

Лікарі та рятувальні служби вирушили на місце події та надають постраждалим всю можливу допомогу.

Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: Новини.LIVE

Місцеві ЗМІ пишуть, що внаслідок російського обстрілу уламкові поранення правого стегна отримав колишній народний депутат Сергій Ківалов.

Наразі його госпіталізовано.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика, 18+.

Нагадаємо, 29 квітня в Одесі близько 18:34 пролунав вибух. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу Одеси двоє людей і собака загинули. Ще вісім осіб, серед яких 12-річний хлопчик, отримали поранення різного ступеня важкості.