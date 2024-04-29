Оккупанты ударили по замку Одесской юридической академии — кадры последствий
Российские захватчики обстреляли Одессу в понедельник, 29 апреля. В результате вражеской атаки погибли два человека и собака, также есть раненые.
Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте атаки и показал последствия обстрела.
Российский обстрел Одессы
Враг нанес ракетный удар по замку студентов Одесской юридической академии. Здание почти сгорело.
Врачи и спасательные службы отправились на место происшествия и оказывают пострадавшим всю возможную помощь.
Местные СМИ пишут, что в результате российского обстрела осколочные ранения правого бедра получил бывший народный депутат Сергей Кивалов.
Сейчас он госпитализирован.
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Напомним, 29 апреля в Одессе около 18:34 раздался взрыв. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Впоследствии стало известно, что в результате обстрела Одессы два человека и собака погибли. Еще восемь человек, среди которых 12-летний мальчик, получили ранения разной степени тяжести.
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