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Оккупанты ударили по замку Одесской юридической академии — кадры последствий

29 апреля 2024 20:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты ударили по замку Одесской юридической академии — кадры последствий
Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские захватчики обстреляли Одессу в понедельник, 29 апреля. В результате вражеской атаки погибли два человека и собака, также есть раненые.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте атаки и показал последствия обстрела.

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Враг нанес ракетный удар по замку студентов Одесской юридической академии. Здание почти сгорело.

Врачи и спасательные службы отправились на место происшествия и оказывают пострадавшим всю возможную помощь.

Замок Одесской юридической академии – последствия обстрела 29 апреля
Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: Новини.LIVE
Замок Одесской юридической академии – последствия обстрела 29 апреля
Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: Новини.LIVE
Замок Одесской юридической академии – последствия обстрела 29 апреля
Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: Новини.LIVE
Замок Одесской юридической академии – последствия обстрела 29 апреля
Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: Новини.LIVE
Замок Одесской юридической академии – последствия обстрела 29 апреля
Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: Новини.LIVE

Местные СМИ пишут, что в результате российского обстрела осколочные ранения правого бедра получил бывший народный депутат Сергей Кивалов. 

Сейчас он госпитализирован.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика, 18+.

Напомним, 29 апреля в Одессе около 18:34 раздался взрыв. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Впоследствии стало известно, что в результате обстрела Одессы два человека и собака погибли. Еще восемь человек, среди которых 12-летний мальчик, получили ранения разной степени тяжести.

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