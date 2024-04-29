Обстріл Одеси — в ОВА повідомили про постраждалих
Російські окупанти ввечері, 29 квітня, завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки ворога є поранені.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.
Російський обстріл Одеси
За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено вісім людей.
"Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби", — розповів Кіпер.
Він просить всіх оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, вибух в Одесі пролунав ввечері, 29 квітня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Також ворог здійснив удари по Київському району Харкова. Наразі відомо про одну поранену жінку.
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