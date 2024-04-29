Обстріл Одеси — в ОВА повідомили про постраждалих

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: t.me/odeskaODA

Російські окупанти ввечері, 29 квітня, завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки ворога є поранені.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

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За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено вісім людей.

"Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби", — розповів Кіпер.

Він просить всіх оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Допис Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибух в Одесі пролунав ввечері, 29 квітня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Також ворог здійснив удари по Київському району Харкова. Наразі відомо про одну поранену жінку.