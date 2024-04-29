Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Обстріл Одеси — в ОВА повідомили про постраждалих arrow

Обстріл Одеси — в ОВА повідомили про постраждалих

29 квітня 2024 19:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Обстріл Одеси — в ОВА повідомили про постраждалих
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: t.me/odeskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти ввечері, 29 квітня, завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки ворога є поранені.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

Читайте також:

Російський обстріл Одеси

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено вісім людей.

"Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби", — розповів Кіпер.

Він просить всіх оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

null
Допис Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибух в Одесі пролунав ввечері, 29 квітня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Також ворог здійснив удари по Київському району Харкова. Наразі відомо про одну поранену жінку.

Одеса
війна
обстріли
Олег Кіпер
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри