Обстрел Одессы — в ОВА сообщили о пострадавших

Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: t.me/odeskaODA

Российские оккупанты вечером, 29 апреля, нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки врага есть раненые.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

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По предварительной информации, в результате российской атаки ранены восемь человек.

"Есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы", — рассказал Кипер.

Он просит всех оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Пост Кипера. Фото: скриншот

Напомним, взрыв в Одессе раздался вечером, 29 апреля. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Также враг нанес удары по Киевскому району Харькова. Сейчас известно об одной раненой женщине.