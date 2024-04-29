Обстрел Одессы — в ОВА сообщили о пострадавших
Российские оккупанты вечером, 29 апреля, нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки врага есть раненые.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.
Российский обстрел Одессы
По предварительной информации, в результате российской атаки ранены восемь человек.
"Есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы", — рассказал Кипер.
Он просит всех оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Напомним, взрыв в Одессе раздался вечером, 29 апреля. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Также враг нанес удары по Киевскому району Харькова. Сейчас известно об одной раненой женщине.
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