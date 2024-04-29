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Обстрел Одессы — в ОВА сообщили о пострадавших

29 апреля 2024 19:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обстрел Одессы — в ОВА сообщили о пострадавших
Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: t.me/odeskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты вечером, 29 апреля, нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки врага есть раненые.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

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По предварительной информации, в результате российской атаки ранены восемь человек.

"Есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы", — рассказал Кипер.

Он просит всех оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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Пост Кипера. Фото: скриншот

Напомним, взрыв в Одессе раздался вечером, 29 апреля. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Также враг нанес удары по Киевскому району Харькова. Сейчас известно об одной раненой женщине.

Одесса
война
обстрелы
Олег Кипер
ракетный удар

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